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ЗСУ показали, як ліквідували підрозділ росіян (відео)

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
ЗСУ показали, як ліквідували підрозділ росіян (відео)
фото ілюстративне

Один із снарядів влучив у групу окупантів

Воїни 92-ої окремої механізованої бригади показали фрагмент нічної ліквідації підрозділу армії РФ. Відео з’явилося на сторінці бригади у Facebook.

«Нічна дискотека під баси артилерії. Від такої музики рве на шматки», – підписали відео артилеристи бригади ім. кошового отамана Івана Сірка.

На кадрах, знятих з дрону, обладнаного тепловізором, видно пересування групи з приблизно 10 росіян.

Згодом довкола них починають рватися снаряди. Один з них влучає у наймасованіше зосередження окупантів. В кінці відео помітно тільки три червоних фігурки, які метушаться довкола поранених та ліквідованих.

Нагадаємо, триває 306-та доба повномасштабної війни Росії проти України. Протягом минулої доби підрозділи Сил оборони України відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Новоселівське, Стельмахівка, Площанка, Невське і Червонопопівка Луганської області та Веселе, Яковлівка, Соледар, Бахмутське, Підгороднє, Бахмут, Курдюмівка, Майорськ, Водяне, Красногорівка і Мар’їнка на Донеччині.

Теги: росія окупанти ЗСУ війна Україна

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