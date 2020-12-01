У Києві очікується посилення снігопаду: техніка дорожників напоготові (фото)

На вихідних позиціях пів сотні одиниць спецтехніки дорожників

Сьогодні, 1 грудня, у Києві можливий мокрий сніг. Синоптики прогнозують зниження температури від +1 до -2. Після 15:00 очікується посилення опадів.

Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», техніка дорожників завчасно виїхала у місто на вихідні позиції, щоб у разі погіршення погодних умов оперативно обробляти та очищати дороги, тротуари й мости столиці.

Нині на вихідних позиціях – 51 одиниця техніки. Загалом корпорація має 544 одинці спецтехніки.

Першочергово протиожеледними засобами обробляються підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости і шляхопроводи.

Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні 1 і 2 грудня. У вівторок у більшості північних, центральних і південних областей очікується невеликий сніг та налипання мокрого снігу.

До слова, середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,8°С, що вище за кліматичну норму на 1,7°С.

Напередодні негода наробила лиха в деяких областях. Зокрема, залишила без світла 56 населених пунктів у трьох областях.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у грудні.