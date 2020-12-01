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    У Києві очікується посилення снігопаду: техніка дорожників напоготові (фото)

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    Снігоприбиральна техніка готова до роботи - У Києві очікується посилення снігопаду: техніка дорожників напоготові (фото)
    Снігоприбиральна техніка готова до роботи
    Фото: Київавтодор

    На вихідних позиціях пів сотні одиниць спецтехніки дорожників

    Сьогодні, 1 грудня, у Києві можливий мокрий сніг. Синоптики прогнозують зниження температури від +1 до -2. Після 15:00 очікується посилення опадів.

    Як повідомляє комунальна корпорація «Київавтодор», техніка дорожників завчасно виїхала у місто на вихідні позиції, щоб у разі погіршення погодних умов оперативно обробляти та очищати дороги, тротуари й мости столиці.

    Нині на вихідних позиціях – 51 одиниця техніки. Загалом корпорація має 544 одинці спецтехніки.

    Першочергово протиожеледними засобами обробляються підйоми, спуски, покриття з бруківки, мости і шляхопроводи.

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    У Києві очікується посилення снігопаду: техніка дорожників напоготові (фото)
    У Києві очікується посилення снігопаду: техніка дорожників напоготові (фото)
    У Києві очікується посилення снігопаду: техніка дорожників напоготові (фото)
    У Києві очікується посилення снігопаду: техніка дорожників напоготові (фото)
    У Києві очікується посилення снігопаду: техніка дорожників напоготові (фото)
    У Києві очікується посилення снігопаду: техніка дорожників напоготові (фото)
    У Києві очікується посилення снігопаду: техніка дорожників напоготові (фото)
    Фото: Київавтодор

    Нагадаємо, Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні 1 і 2 грудня. У вівторок у більшості північних, центральних і південних областей очікується невеликий сніг та налипання мокрого снігу.

    До слова, середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,8°С, що вище за кліматичну норму на 1,7°С.

    Напередодні негода наробила лиха в деяких областях. Зокрема, залишила без світла 56 населених пунктів у трьох областях

    Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у грудні.

    Теги: прогноз погоди Київ дороги Київавтодор снігопад
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