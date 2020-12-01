Рятувальники попередили про погіршення погоди в Україні

Сніг і мокрий сніг очікується 2-3 грудня на більшій частині країни

Сніг і мокрий сніг очікується 2-3 грудня на більшій частині країни

У низці областей України очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця

Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні 1 і 2 грудня.

За даними рятувальників, у вівторок, 1 грудня, в більшості північних, центральних і південних областей очікується невеликий сніг та налипання мокрого снігу.

На решті території без опадів.

По всій території України, крім південно-східної і східної частин, місцями ожеледиця.

У середу, 2 грудня, в Україні, крім західних та східних областей, а 3 грудня вночі в більшості регіонів, крім західної частини - невеликий сніг і мокрий сніг.

До слова, середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,8°С, що вище за кліматичну норму на 1,7°С.

Напередодні негода наробила лиха в деяких областях. Зокрема, залишила без світла 56 населених пунктів у трьох областях.

Також нагадаємо, що сьогодні синоптики обіцяють в Україні ожеледицю та місцями сніг.

Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у грудні.