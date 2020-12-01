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    Рятувальники попередили про погіршення погоди в Україні

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    <span>Сніг і мокрий сніг очікується 2-3 грудня на більшій частині країни</span> - Рятувальники попередили про погіршення погоди в Україні
    Сніг і мокрий сніг очікується 2-3 грудня на більшій частині країни

    У низці областей України очікується налипання мокрого снігу та ожеледиця

    Державна служба з надзвичайних ситуацій попередила про погіршення погоди в Україні 1 і 2 грудня.

    За даними рятувальників, у вівторок, 1 грудня, в більшості північних, центральних і південних областей очікується невеликий сніг та налипання мокрого снігу.

    На решті території без опадів.

    По всій території України, крім південно-східної і східної частин, місцями ожеледиця.

    У середу, 2 грудня, в Україні, крім західних та східних областей, а 3 грудня вночі в більшості регіонів, крім західної частини - невеликий сніг і мокрий сніг.

    До слова, середньомісячна температура листопада у Києві склала +3,8°С, що вище за кліматичну норму на 1,7°С.

    Напередодні негода наробила лиха в деяких областях. Зокрема, залишила без світла 56 населених пунктів у трьох областях

    Також нагадаємо, що сьогодні синоптики обіцяють в Україні ожеледицю та місцями сніг.

    Раніше синоптики розповіли, якою буде погода у грудні.

    Теги: прогноз погоди дороги рятувальники снігопад
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