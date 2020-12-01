Негода залишила без світла 56 населених пунктів у трьох областях

Найбільше від негоди постраждала Сумщина

У результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок вівторка знеструмлено 56 населених пунктів у трьох областях України, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

«У ніч з 30 листопада на 1 грудня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 56 населених пунктів у 3 областях, а саме: Сумська - 39, Одеська - 16 і Донецька – 1», - сказано в ранковому зведенні на сайті ДСНС у вівторок уранці.

До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

Нагадаємо, що напередодні у США ураган «Зета» залишив без світла понад 1 млн людей. До відома, сезон ураганів зазвичай триває в Атлантиці пів року – з початку червня до кінця листопада. Атмосферне явище класифікується як тропічний шторм і отримує власне ім'я, якщо швидкість вітру в його межах досягає близько 17,5 м/с, а під час швидкості вітру 33 м/с і більше шторм стає ураганом

Також нагадаємо, що сьогодні синоптики обіцяють в Україні ожеледицю та місцями сніг.