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    Негода залишила без світла 56 населених пунктів у трьох областях

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    &nbsp;Сильний вітер і дощ пошкодили лінії електропередач&nbsp; - Негода залишила без світла 56 населених пунктів у трьох областях
     Сильний вітер і дощ пошкодили лінії електропередач 

    Найбільше від негоди постраждала Сумщина

    У результаті ускладнення погодних умов (дощ, пориви вітру) станом на ранок вівторка знеструмлено 56 населених пунктів у трьох областях України, повідомила пресслужба Державної служби з надзвичайних ситуацій.

    «У ніч з 30 листопада на 1 грудня в результаті ускладнення погодних умов (пориви вітру) через спрацювання систем захисту ліній електропередач знеструмлено 56 населених пунктів у 3 областях, а саме: Сумська - 39, Одеська - 16 і Донецька – 1», - сказано в ранковому зведенні на сайті ДСНС у вівторок уранці.

    До відновлення електропостачання залучено бригади обленерго.

    Нагадаємо, що напередодні у США ураган «Зета» залишив без світла понад 1 млн людейДо відома, сезон ураганів зазвичай триває в Атлантиці пів року –  з початку червня до кінця листопада. Атмосферне явище класифікується як тропічний шторм і отримує власне ім'я, якщо швидкість вітру в його межах досягає близько 17,5 м/с, а під час швидкості вітру 33 м/с і більше шторм стає ураганом

    Також нагадаємо, що сьогодні синоптики обіцяють в Україні ожеледицю та місцями сніг.

    Теги: енергетика ДСНС атмосферне явище електроенергія Сумщина шторм ураган негода дощ
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