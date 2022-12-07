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Київ рясно засипало снігом (фото)

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Київ рясно засипало снігом (фото)
У КМДА просять водіїв без нагальної потреби не виїжджати під час снігопадів на приватних авто
фото:glavcom.ua

Синоптики прогнозують помірний снігопад у столиці до вечора

Зранку, 7 грудня, столицю засипало снігом. На прибирання та обробку вулиць протиожеледними засобами вийшло 94 одиниці спецтехніки та 115 працівників бригад з ручного прибирання комунальної корпорації «Київавтодор». Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«Протягом дня кількість техніки і працівників буде збільшено. Прибудинкові території прибирають від снігу працівники та техніка керуючих компаній», – ідеться в повідомленні.

Синоптики зазначають, що помірний снігопад прогнозують до вечора.

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У КМДА просять водіїв без нагальної потреби не виїжджати під час снігопадів на приватних авто та не створювати заторів, адже в них стоїть і снігоприбиральна техніка. Автівки необхідно паркувати відповідно до правил, аби не заважати спецтранспорту екстрених і комунальних служб.

Як повідомлялося, у середу, 7 грудня, в Україні  очікується невеликий сніг. За прогнозами синоптиків, 7 грудня вночі на Правобережжі, вдень в Україні, крім східної частини, очікується невеликий сніг, в західних, центральних та південних областях з дощем (вночі на заході країни помірні опади, подекуди налипання мокрого снігу та ожеледь).

Теги: Київ прогноз погоди снігопад Київавтодор

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