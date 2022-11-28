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Через негоду у США затримується понад тисяча авірейсів

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Через негоду у США затримується понад тисяча авірейсів
Американці застрягли в аеропортах через несприятливі погодні умови
фото з відкритих джерел

Негода може порушити плани мільйонів мандрівників

У день, коли мільйони американців повертаються додому, відсвяткувавши День подяки, адміністрація трьох великих аеропортів, що обслуговують Нью-Йорк, закликала пасажирів раніше реєструватися на рейси через несприятливі погодні умови в кількох регіонах США. Про це повідомляє «Голос Америки».

За даними, оприлюдненими на сайті FlightAware, 1056 рейсів у США, із США та всередині США було затримано, а 48 рейсів скасовано.

Великий атмосферний фронт перемістився вранці в неділю, 27 листопада, з долини річки Міссісіпі на північний схід, принісши з собою зливи та поривчастий вітер, які можуть порушити плани мільйонів мандрівників.

Нагадаємо, нещодавно у США розбився літак, який перевозив 53 собаки з Нового Орлеана до притулків Вісконсіна.

А в Перу літак південноамериканської авіакомпанії Latam на зльоті зіткнувся з пожежною машиною і спалахнув.

У Росії під час зльоту в селі В'язівець Тверської області розбився вертоліт Robinson-66.

Теги: авіаперевезення негода США аеропорт

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