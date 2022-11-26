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Ситуація ускладнена негодою. Названо найбільш постраждалі енерговузли на Київщині

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Ситуація ускладнена негодою. Названо найбільш постраждалі енерговузли на Київщині
ДТЕК Київські регіональні електромережі

Крижаний дощ та обледеніння, що відбувались 23-24 листопада, призвели до масових падінь дерев та обривів ліній електропередачі

У Київській області зберігається складна ситуація через негоду та екстрені відключення світла. Про це повідомляє пресслужба ДТЕК Київські регіональні електромережі.

«Енергетики ДТЕК Київські регіональні електромережі продовжують відновлювати електромережі, що постраждали через негоду в області, яка триває вже 4 дні. Всього електропостачання відновили для 105 тисяч клієнтів в понад 200 населених пунктах», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що в український енергосистемі ситуація залишається вкрай важкою через російській обстріли. Через дефіцит потужності у 25% «Укренерго» продовжує застосовувати цілодобові екстрені відключення по всій країні в тому числі і в Київській області. Станом на день 26 жовтня на Київщині 40% споживачів тимчасово без електропостачання, відповідно до потреб енергосистеми і через наслідки погодних умов.

«Енергетики всієї країни разом із усіма рятувальними службами продовжують робити все можливе, щоб виправити наслідки ракетних ударів, що нанесла Росія 23 листопада. У Київській області ситуація з електропостачанням ще ускладнена наслідками несприятливих погодних умов. Крижаний дощ та обледеніння, що відбувались 23-24 листопада, призвели до масових падінь дерев та обривів ліній електропередачі. Погода на Київщині залишається несприятливою», – зазначили енергетики.

Найбільш постраждалі від негоди енерговузли – Фастівський, Києво-Святошинський та Васильківський. Тут повністю або частково без світла близько 80 населених пунктів і 20 тисяч споживачів. Четверту добу поспіль енергетики працюють, щоб відновити подачу світла для цієї частини побутових клієнтів, що лишаються без світла через негоду. Над ліквідацією аварій працює 91 бригада енергетиків. Роботи планують завершити сьогодні до кінця дня, якщо погодні умови не будуть погіршуватись знов.

Водночас за вказівкою системного оператора НЕК «Укренерго», в Київській області наразі застосовані цілодобові екстрені обмеження електропостачання. Тому частина споживачів зараз тимчасово без електропостачання, відповідно до потреб енергосистеми. Стабілізаційні графіки наразі не діють. Загалом через екстрені відключення та у зв’язку з негодою без світла наразі близько 40% мешканців Київщини.

«Просимо всіх клієнтів максимально відповідально ставитися до споживання електроенергії, щоб допомогти енергосистемі», – додали в ДТЕК.

Раніше міський голова Віталій Кличко повідомив, коли Київ повернеться до планових відключень світла.

Нагадаємо, прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив, що в Україні не залишилось ТЕС і ГЕС, які б не обстріляла Росія.

Як відомо, 23 листопада Росія випустила по Україні близько 70 ракет, з яких 50 вдалося збити. Решта завдали значної шкоди енергосистемі, внаслідок чого на всій території України почалися аварійні відключення світла. Без електрики залишилась також Молдова.

Теги: росія електроенергія Україна Київщина окупанти війна

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