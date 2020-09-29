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    Події в Україні

    Сьогодні майже всю територію України накриють дощі та грози

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    В Україну у вівторок пануватиме дощова погода - Сьогодні майже всю територію України накриють дощі та грози
    В Україну у вівторок пануватиме дощова погода

    У Києві 29 вересня дощитиме, температура вдень близько 20°

    У вівторок, 29 вересня, майже на всій території України, крім сходу та північного сходу, очікуються дощі, місцями грози.

    Про це йдеться у прогнозі Укргідрометцентру.

    «Вночі в західних та південно-західних областях, вдень на більшій частині території, крім сходу та північного сходу, дощі, місцями грози; вдень у Хмельницькій, Вінницькій, Одеській, Миколаївській областях значні дощі, у південних, центральних та східних областях посилення вітру до 15-20 м/с», – зазначається у повідомленні.

    Температура вночі становитиме 8-13°, вдень 16-21°; у південній частині вночі 12-17°, вдень 20-25°.

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    У Києві сьогодні вдень буде невеликий дощ, вітер південно-східний, помірний. Температура вночі 9-12°, вдень близько 20°.

    Нагадаємо, напередодні буревій на Херсонщині позривав дахи та пошкодив газову мережу.

    прогноз погоди атмосферне явище Укргідрометцентр Україна вітер
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