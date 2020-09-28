Буревій на Херсонщині позривав дахи та пошкодив газову мережу



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Через чисельні падіння дерев виникли пориви електро та газової мереж

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У селищі Велика Олександрівка Херсонської області внаслідок ускладнення погодних умов пошкоджені покрівлі близько 300 будинків та будівлі АТ «Херсонгаз», також пошкоджено труби місцевої газової мережі - без газу залишилось 710 абонентів.

Як передає Укрінформ, про це повідомляє управління ДСНС в Херсонській області.

«27 вересня внаслідок негоди через сильний дощ та поривчастий вітер у смт Велика Олександрівка частково зруйновано дахи близько 300-от житлових будинків, школи (початкової частково, старшої повністю) та будівлі АТ «Херсонгаз», - йдеться у повідомленні.

Також через чисельні падіння дерев виникли пориви електро та газової мереж. Станом на ранок понеділка відновлено електропостачання. Всі автошляхи населеного пункту розблоковані. Силами Служби 101 розпилено та прибрано 80 повалених дерев, 3 електроопори вилучено із проїжджої частини.

Також голова Херсонської ОДА Юрій Гусєв поінформував у Фейсбуці, що внаслідок негоди у Великій Олександрівці пошкоджено дах школи, розбито вікна.

«Розкрито дах школи (3760 кв. м); розбито металопластикові вікна (7 вікон та склоблоки в спортивній залі, металопластиковий вхідний тамбур); повалено дерева на території обох корпусів школи», - зазначив він.

Спільно з працівниками селищної ради та депутатами проводилося обстеження постраждалих домогосподарств, по дворах збирали інформацію про збитки.

У соцмережах користувачі ділилися фото та відео з місця події.

До слова, в Україні через прихід циклону у наступні три доби очікуються дощі, найсильніші - у Карпатському регіоні.