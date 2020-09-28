Насувається циклон: вже завтра Україну накриють потужні зливи



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Кілька днів в Україні дощітиме

Синоптики попередили, де литиме найбільше

В Україні через прихід циклону у наступні три доби очікуються дощі, найсильніші - у Карпатському регіоні. Стане холодніше - вдень максимум 25 градусів тепла. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

«В найближчі три доби в зв'язку з переміщенням циклону на більшій частині території країни пройдуть дощі, подекуди грозами та поривами вітру 15-20 м/с, місцями, крім сходу, значні дощі, 30 вересня в Карпатському регіоні сильні дощі», - вказали синоптики.

Температура вночі 7-13°, на узбережжі морів 14-17°; вдень завтра 16-21°, на півдні країни до 25°, в середу та четвер 12-17°, у південно-східній частині 15-20°.

Про дощі також попередила синоптик Наталія Діденко. За її даними у західних, а також у Вінницькій та Одеській області пройдуть сильні зливи та грози.

Менш рясні опади очікуються в більшості центральних областей, південній частині, крім Запоріжжя та Криму.

Наапередодні рятувальники попередили про паводки та розповіли, які річки вийдуть з берегів.

Раніше стало відомо, якою буде погода в жовтні: синоптики дали прогноз.

Також 27 вересня у Карпатах було зафіксовано перший мокрий сніг.