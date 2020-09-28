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    Насувається циклон: вже завтра Україну накриють потужні зливи

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    Кілька днів в Україні дощітиме&nbsp; - Насувається циклон: вже завтра Україну накриють потужні зливи
    Кілька днів в Україні дощітиме 

    Синоптики попередили, де литиме найбільше

    В Україні через прихід циклону у наступні три доби очікуються дощі, найсильніші - у Карпатському регіоні. Стане холодніше - вдень максимум 25 градусів тепла. Про це повідомили в Укргідрометцентрі.

    «В найближчі три доби в зв'язку з переміщенням циклону на більшій частині території країни пройдуть дощі, подекуди грозами та поривами вітру 15-20 м/с, місцями, крім сходу, значні дощі, 30 вересня в Карпатському регіоні сильні дощі», - вказали синоптики.

    Температура вночі 7-13°, на узбережжі морів 14-17°; вдень завтра 16-21°, на півдні країни до 25°, в середу та четвер 12-17°, у південно-східній частині 15-20°.

    Про дощі також попередила синоптик Наталія Діденко. За її даними у західних, а також у Вінницькій та Одеській області пройдуть сильні зливи та грози.

    Менш рясні опади очікуються в більшості центральних областей, південній частині, крім Запоріжжя та Криму.

    Наапередодні рятувальники попередили про паводки та розповіли, які річки вийдуть з берегів.

    Раніше стало відомо, якою буде погода в жовтні: синоптики дали прогноз

    Також 27 вересня у Карпатах було зафіксовано перший мокрий сніг.

    прогноз погоди Укргідрометцентр дощ
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