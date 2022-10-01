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Сьогодні «зерновим коридором» з портів України вийшли 11 суден

Юрій Лящук
glavcom.ua
Сьогодні «зерновим коридором» з портів України вийшли 11 суден
Всього з українських портів вийшли 252 судна з агропродукцією
фото з відкритих джерел

На бортах суден відправилось 217,6 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи

У суботу, 1 жовтня, в рамках реалізації «зернового коридору» з портів Одеси, Чорноморська та порту «Південний» вийшло 11 суден. На їх борту 217,6 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи, йдеться в повідомленні Міністерства інфраструктури.

А саме:

  • балкер QUEEN LILA, який перевозитиме 29 тис. тонн ячменю до Лівії; балкери STELLINA, QUEEN LILA, INANDI, SAM увійшли з порту Одеси;
  • з порту Чорноморська увійшли FORTUNE EXPRESS, PS DREAM, LILA II, BARON;
  • з порту «Південний» - LADY DIVINA, AHMED CAN, IASOS.»З моменту виходу першого судна з українським продовольством, враховуючи сьогоднішні судна, експортовано 5,7 млн ​​тонн агропродукції», – йдеться у повідомленні.

Всього з українських портів вийшло 252 судна з агропродукцією, яка була спрямована до країн Азії, Європи та Африки.

Зазначимо, раніше Зеленський заявляв, що Росія може спробувати зірвати зернову ініціативу України.

Варто зауважити, що з початку роботи зернового коридору 211 суден вивезли 4,7 млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

До слова, Кабінет міністрів України погодив передання до 50 тисяч тонн зерна пшениці до Сомалі та Ефіопії як гуманітарну допомогу. Гроші на зерно виділять із резервного фонду держбюджету.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

 

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Теги: зерно порт

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