Україна безкоштовно надасть зерно країнам Африки, яким загрожує голод

Країнам Африки надішлють 50 тисяч тонн пшениці

Кабінет міністрів України погодив передання до 50 тисяч тонн зерна пшениці до Сомалі та Ефіопії як гуманітарну допомогу. Гроші на зерно виділять із резервного фонду держбюджету. Про це йдеться у постанові Кабміну від 16 вересня.

Для надання гуманітарної допомоги Ефіопії та Сомалі виділять до 50 тисяч тонн зерна не нижче ніж третього класу, що перебуває у власності АТ «Державна продовольчо-зернова корпорація України».

«Відповідно до статті 10 Закону України “Про гуманітарну допомогу” виділити Міністерству внутрішніх справ (для Державної служби з надзвичайних ситуацій) 420 мільйонів гривень для відшкодування вартості зерна пшениці (не нижче 3 класу) в кількості до 50 000 метричних тонн з метою надання гуманітарної допомоги Федеративній Демократичній Республіці Ефіопія та Федеративній Республіці Сомалі», – йдеться у повідомленні.

Міністерство закордонних справ має узгодити з Організацією Об’єднаних Націй і компетентними органами Ефіопії та Сомалі питання доставки та оплати транспортування зерна з Одеського морського торговельного порту до портів цих країн коштом міжнародних організацій.

А ДСНС має відшкодувати продовольчо-зерновій корпорації України вартість зерна на умовах поставки FOB за середньоринковою ціною, яка склалася на ринку України на умовах FOB до глибоководних портів Чорного моря, з урахуванням податку на додану вартість станом на дату набрання чинності цієї постанови та передачу гуманітарної допомоги.

Ця постанова набирає чинності з дня набрання чинності рішення президента України про надання гуманітарної допомоги Ефіопії та Сомалі.

Нагадаємо. Організація Об’єднаних Націй заявила, що в Сомалі «голод на порозі» і вже до кінця року охопить південний регіон країни. Глава гуманітарної служби ООН Мартін Гріффітс сказав журналістам, що він був «вражений до глибини душі за останні кілька днів» під час візиту до Сомалі, під час якого він став свідком голодуючих немовлят, надто слабких, щоб плакати. Вторгнення Росії в Україну було описано як катастрофа для Сомалі, яка страждає від нестачі гуманітарної допомоги, оскільки міжнародні донори зосереджуються на Європі.