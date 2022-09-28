Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу, – Зеленський

Понад 5 мільйонів тонн агропродукції відправлено на експорт із трьох наших портів

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія може спробувати зірвати зернову ініціативу України. Про це він повідомив під час відеозвернення.

«У Москві прозвучали чергові брехливі заяви щодо дуже важливого досягнення України й наших партнерів – відновлення нашого морського зернового експорту. Очевидно, що Росія готує ґрунт, щоб спробувати зірвати зернову ініціативу. Інформуємо партнерів щодо цього», – повідомив гарант.

За його словами, статистика експорту абсолютно прозора й доступна усім у міжнародній спільноті.

«Понад 5 мільйонів тонн агропродукції відправлено на експорт із трьох наших портів. 232 судна вийшли. Якщо взяти тільки країни Африки, то наша аграрна продукція вже експортована в Алжир, Ефіопію, Єгипет, Лівію, Кенію, Сомалі, Судан, Туніс. Щоб Росія знову не поставила ці та інші країни в умови продовольчої кризи, діяти потрібно негайно», – зауважив Зеленський.

Зауважимо, що з початку роботи зернового коридору 211 суден вивезли 4,7 млн тонн української агропродукції до країн Азії, Європи та Африки.

До слова, Кабінет міністрів України погодив передання до 50 тисяч тонн зерна пшениці до Сомалі та Ефіопії як гуманітарну допомогу. Гроші на зерно виділять із резервного фонду держбюджету.

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Нагадаємо, 27 вересня Володимир Зеленський виступив в Раді безпеки ООН. Він наголосив, що Росія намагається анексувати території України, де проводить «референдуми», за «кримським сценарієм», і зараз «немає про що говорити з президентом РФ». Відтак Зеленський закликав до повної ізоляції Росії.