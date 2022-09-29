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Економіка летить у прірву. ЄБРР зробив невтішний прогноз для України

Юрій Лящук
glavcom.ua
Економіка летить у прірву. ЄБРР зробив невтішний прогноз для України
ВВП України через війну скоротиться на 30%

Економічна діяльність України серйозно порушена навіть у регіонах, де не було бойових дій

Згідно із прогнозом Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), опублікованим на його сайті, вторгнення Росії призведе до скорочення економіки України майже на третину до кінця 2022 року.

У травні ЄБРР припускав, що валовий внутрішній продукт (ВВП) України через війну скоротиться на 30%. У новому звіті аналітики банку зберегли цей прогнозний показник.

Також ЄБРР знизив із 25% до 8% свій прогноз відновлення економіки 2023 року.

«Погіршення прогнозу є ознакою того, наскільки сильно невизначеність щодо майбутнього впливає на економічні перспективи України. Економіка, яка зросла на 3,4% після пандемії Covid-19 2021 року, після російського вторгнення 24 лютого опинилася в умовах війни. Хоча бойові дії останніми місяцями стали концентрованішими й охопили територію, яка генерує лише приблизно 20% ВВП, руйнування людського капіталу, інфраструктури та виробничих потужностей було величезним», – йдеться в повідомленні.

За даними банкірів, приблизно 15% довоєнного населення покинуло країну станом на середину серпня, а ще 15% перемістилися всередині країни.

Економічну діяльність було серйозно порушено навіть у регіонах, де не було бойових дій, через вузькі місця у постачанні, проблеми з логістикою, фінансові труднощі і брак робочої сили, ідеться у звіті.

У ЄБРР зазначають, що після рішення Національного банку України підвищити в червні облікову ставку з 10% до 25% і провести разову девальвацію гривні на 20% у липні ситуація в економіці почала покращуватися.

Відтоді також зріс приплив зовнішнього фінансування. У підсумку до кінця серпня золотовалютні резерви повернули половину своїх втрат, зазначають експерти.

Нещодавнє відновлення експорту зерна з деяких портів і очікування достатнього зовнішнього фінансування можуть стати позитивними факторами для економічної активності протягом решти 2022 року.

Проте ризики для прогнозів виключно високі залежно від тривалості та інтенсивності війни, зазначають у ЄБРР.

Як недавно повідомлялося, Національний банк України не робить подання про накладення санкцій щодо російських банків. Хоча, відповідно до законодавства, НБУ має право порушувати питання щодо запровадження обмежень.

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