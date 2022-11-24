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Російські пропагандисти можуть допомогти завершити війну в Україні – Подоляк

Юрій Лящук
glavcom.ua
Російські пропагандисти можуть допомогти завершити війну в Україні – Подоляк
Російська пропаганда дієва на внутрішньому ринку
фото ілюстративне

Російська пропагандистська машина має колосальний вплив на своїх громадян

Радник Офісу Президента Михайло Подоляк пояснив, що росіяни дуже піддаються пропагандистським наративам. Таку заяву Подоляк зробив в ефірі телемарафону.

Російські пропагандисти можуть переконати своє населення, що вивід військ з України – це перемога РФ. Водночас світ точно не буде реагувати на російську пропаганду у повному обсязі. «Всі їх аргументи – це аргументи довоєнного часу, тоді вони їх продавали. Зараз це не діє», – сказав Михайло Подоляк.

«Натомість на росіян ця пропаганда все ще дієва. Ба більше, пропагандисти можуть почати просувати нові божевільні для нормального світу, але цілком прийнятні для їх народу ідеї.

На мій погляд, російська пропаганда дієва на внутрішньому ринку, на росіян. На нас з вами – на 0%, може 1%. Так, вони можуть упродовж місяця, починаючи з завтрішнього дня, говорити про те, що вони здобудуть перемогу над Україною, якщо відведуть свої війська до кордонів України з Росією», – зазначив Михайло Подоляк.

Радник уточнив, що пояснення у росіян банальне і звичне їх громадянам: «вони можуть сказати, що виграли війну, бо не пустили країни НАТО разом на територію Росії».

«Парадоксально, але 85% росіян повірять у це. Вони будуть аплодувати стоячи, будуть казати «вав, ми виграли війну». Я зараз цілком серйозно, бо російська пропаганда має величезний вплив на своїх громадян», – наголосив Михайло Подоляк.

Раніше повідомлялось, що окупанти спробували поширити пропаганду на Харківщині.

Нагадаємо, США побоюються, що Росія застосує хімічну зброю в Україні.

До слова, триває 273 доба російського широкомасштабного вторгнення. За минулу добу підрозділи Сил оборони відбили атаки окупантів в районах населених пунктів Білогорівка Луганської області та Спірне, Берестове, Бахмут, Курдюмівка, Північне, Новобахмутівка, Красногорівка, Первомайське, Невельське і Мар’їнка на Донеччині.

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Теги: росія пропаганда війна Україна Офіс президента Михайло Подоляк

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