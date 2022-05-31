Спека та грозові дощі: прогноз погоди на 31 травня

Тепло, але з дощем: прогноз погоди на 31 травня

Температура вдень 26−31

31 травня в Україні буде тепло, однак у деяких регіонах можливі грозові дощі. Про це повідомляє Укргідрометцентр.

Відтак, 31 травня в країні можливі невеликі, на північному сході та сході країни помірні дощі, окремі грози, вдень у більшості західних, Житомирській, Київській, Вінницькій та Одеській областях без опадів.

Вітер північний, північно-західний – 7–12 м/с.

Температура у південно-східних та східних областях вночі 13−18°, вдень 26−31°, на решті території вночі 9–14°, у західних та Житомирській областях 6−11°, вдень 23−28°, у західних та північних областях 20−25°.

У Києві 31 травня вночі також можливий невеликий дощ, вдень без опадів.

Вітер північний – 7−12 м/с.

Температура вночі 11−13°, вдень 21−23°.

Нагадаємо, прогнозується спека до 30 градусів: синоптик попередила про стрибок температури.