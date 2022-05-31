  1. Головна
  2. Економіка
  3. Економіка та фінанси
  4. Bloomberg підрахувало втрати Росії від нафтового ембарго ЄС
рус
    Економіка та фінанси

    Bloomberg підрахувало втрати Росії від нафтового ембарго ЄС

    Санкції ЄС обійдуться Росії приблизно $10 мільярдів на рік - Bloomberg підрахувало втрати Росії від нафтового ембарго ЄС
    Санкції ЄС обійдуться Росії приблизно $10 мільярдів на рік

    Лідери країн Євросоюзу погодили шостий пакет антиросійських санкцій

    Росія може втратити близько $10 мільярдів на рік через ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти. Про це повідомляє Bloomberg.

    У матеріалі зазначається, що близько двох третин російського імпорту нафти посідають морські поставки, які підпадають під обмежувальні заходи.

    Згідно з оцінкою Bloomberg, санкції ЄС обійдуться Росії приблизно $10 мільярдів на рік, зокрема через те, що Москві доведеться продавати паливо в Азію зі знижкою, де вже можна зустріти ціни нижче ціни ф'ючерсів на нафту марки Brent.

    Раніше стало відомо, що лідери країн Євросоюзу погодили шостий пакет антиросійських санкцій, до якого входить ембарго на імпорт більше двох третин нафти з Росії, відключення Ощадбанку від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT, заборона мовлення ще трьох російських державних ЗМІ та розширення персональних санкцій у щодо росіян.

    Раніше ЗМІ писали про те, що Євросоюз справді готовий компенсувати Угорщині збитки від запровадження ембарго на російську нафту.

    Читайте також:
    Теги: ЄС росія окупанти санкції війна ембарго імпорт ціни Україна окупація #stoprussia
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Bloomberg підрахувало втрати Росії від нафтового ембарго ЄС