Bloomberg підрахувало втрати Росії від нафтового ембарго ЄС

Лідери країн Євросоюзу погодили шостий пакет антиросійських санкцій

Росія може втратити близько $10 мільярдів на рік через ембарго Євросоюзу на постачання російської нафти. Про це повідомляє Bloomberg.

У матеріалі зазначається, що близько двох третин російського імпорту нафти посідають морські поставки, які підпадають під обмежувальні заходи.

Згідно з оцінкою Bloomberg, санкції ЄС обійдуться Росії приблизно $10 мільярдів на рік, зокрема через те, що Москві доведеться продавати паливо в Азію зі знижкою, де вже можна зустріти ціни нижче ціни ф'ючерсів на нафту марки Brent.

Раніше стало відомо, що лідери країн Євросоюзу погодили шостий пакет антиросійських санкцій, до якого входить ембарго на імпорт більше двох третин нафти з Росії, відключення Ощадбанку від міжнародної системи передачі фінансових повідомлень SWIFT, заборона мовлення ще трьох російських державних ЗМІ та розширення персональних санкцій у щодо росіян.

Раніше ЗМІ писали про те, що Євросоюз справді готовий компенсувати Угорщині збитки від запровадження ембарго на російську нафту.

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