ЄС звільнив Угорщину від нафтового ембарго проти Росії

Угорщина до останнього залишалася противником введення нових санкцій проти Росії

Європейський союз звільнив Угорщину від заборони імпортувати російську нафту. Про це повідомив прем’єр-міністр країни Віктор Орбан на сторінці у Facebook.

«Угода укладена. Угорщина звільнена від нафтового ембарго», – коротко резюмував Орбан.

Нагадаємо, що напередодні країни ЄС нарешті досягли консенсусу у питанні часткової заборони на імпорт російської нафти.

Крім того, їм також вдалося узгодити санкції щодо «Сбєрбанку», який невдовзі буде відключено від міжнародної системи SWIFT.

Що стосується Угорщини, то вона до останнього залишалася противником введення нових санкцій проти Росії. Орбан неодноразово вимагав від країн-партнерів енергетичних гарантій для своєї держави і, врешті решт, досягнув того, що ембарго не стосуватиметься трансферу нафти через трубопроводи.