Справа Приватбанку. ЗМІ назвали свідка «смертельно небезпечного» для Коломойського



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Ігор Коломойський

Українська прокуратура почала переслідування колишнього партнера Коломойського, і ось чому....

Високий суд Лондона вирішив допомогти Україні в справі про виведення коштів громадян із найбільшого банку. Нова прокуратура, як і стара, не квапиться розбиратися в шахрайських схемах у Приватбанку, хоча всі матеріали розслідування Kroll (безпекова компанія з управління ризиками відносно приватних осіб, активів, бізнес-процесів) прокурори отримали вже давно, і вони роками лежать десь у ГПУ.

Про це йдеться у матеріалі DT.UA.

Завершення цього розслідування могло би поставити крапку в шести сотнях судових розглядів в Україні. Зате принципово-нещадний до ворогів Коломойського прокурор Костянтин Кулик у рамках «справи Сергія Курченка» оголосив у СНДівський розшук «за підозрою» пана Вадима Шульмана, який з Курченком, напевно, і не зустрічався жодного разу, зате є колишнім бізнес-партнером Коломойського й Боголюбова та судиться з ними в США з 2015 р. За інформацією DT.UA, юристи Шульмана свого часу шукали виходи на детективів Kroll, бажаючи передати їм цінну інформацію про факти шахрайства в Приватбанку. Напевне Шульман може надати допомогу в цій справі й Лондонському суду, якщо встигне, звичайно.

Нагадаємо, у грудні 2016 року уряд України за пропозицією Нацбанку й акціонерів «Приватбанку», найбільшими з яких на той час були Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, ухвалив рішення про націоналізацію «Приватбанку».

Банк перейшов у державну власність, на його докапіталізацію загалом держава витратила понад 155,3 мільярда гривень. 18 квітня Окружний адміністративний суд Києва задовольнив позов Ігоря Коломойського до Національного банку і Кабінету Міністрів щодо націоналізації «Приватбанку». Суд визнав протиправним і скасував рішення про виведення неплатоспроможного «Приватбанку» з ринку за участю держави. 19 квітня стало відомо про ще одне рішення суду на користь Коломойського у справі «Приватбанку». Суд повністю задовольнив позов підконтрольної Коломойському кіпрської компанії Triantal Investments Ltd щодо процедури примусової конвертації акцій в капітал банку при націоналізації. 20 квітня Печерський районний суд Києва ухвалив рішення про розірвання договору особистої поруки Ігоря Коломойського за кредитами рефінансування «Приватбанку», отриманими до входження держави в капітал.

Як повідомлялося, 26 липня, Національна поліція України оголосила в розшук колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського бізнесмена Вадима Шульмана. Також поліція повідомила йому про підозру.

Шульмана підозрюють у відмиванні грошей та іншого майна, одержаних злочинних шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Зазначимо, Вадим Шульман очолював наглядові ради кількох коксохімічних заводів, що належать групі «Приват». Є співзасновником ТОВ Енеко.