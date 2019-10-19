Електронні реєстратори розрахункових операцій будуть безкоштовними, – ДПС



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Щоб «тіньова» економіка перестала бути «тіньовою» її потрібно порахувати – голова податкової служби України

35% української економіки не сплачує податків до державного бюджету, оскільки перебуває в «тіні».

Про це ввечері у п’ятницю, 18 жовтня 2019 року, заявив голова Державної податкової служби України Сергій Верланов в ефірі одного з українських телеканалів, передає Еспресо.TV.

«В Україні 35% економіки в «тіні». Ця частина економіки практично не платить податки і в бюджеті не вистачає грошей на пенсії. Щоб «тіньова» економіка перестала бути «тіньовою» її потрібно порахувати. Той закон, який було прийнято, дасть змогу порахувати цей сектор», – пояснив він мету запровадження електронних реєстраторів розрахункових операцій.

За його словами, ці пристрої «будуть безкоштовними».

«Відповідно до закону електронні РРО, які будуть у смартфоні або планшеті, будуть безкоштовними. Держава в особі ДПС розробляє безкоштовну програму, якою зможуть безкоштовно користуватися всі», – наголосив Верланов.

Я повідомлялося, українці будуть отримувати чеки на смартфони.

Зеленський підписав закони щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, спрямовані на запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій та механізму кешбеку.