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    Економіка та фінанси

    Електронні реєстратори розрахункових операцій будуть безкоштовними, – ДПС

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    Електронні реєстратори розрахункових операцій будуть безкоштовними, – ДПС

    Щоб «тіньова» економіка перестала бути «тіньовою» її потрібно порахувати – голова податкової служби України

    35% української економіки не сплачує податків до державного бюджету, оскільки перебуває в «тіні».

    Про це ввечері у п’ятницю, 18 жовтня 2019 року, заявив голова Державної податкової служби України Сергій Верланов в ефірі одного з українських телеканалів, передає Еспресо.TV.

    «В Україні 35% економіки в «тіні». Ця частина економіки практично не платить податки і в бюджеті не вистачає грошей на пенсії. Щоб «тіньова» економіка перестала бути «тіньовою» її потрібно порахувати. Той закон, який було прийнято, дасть змогу порахувати цей сектор», – пояснив він мету запровадження електронних реєстраторів розрахункових операцій.

    За його словами, ці пристрої «будуть безкоштовними».

    «Відповідно до закону електронні РРО, які будуть у смартфоні або планшеті, будуть безкоштовними. Держава в особі ДПС розробляє безкоштовну програму, якою зможуть безкоштовно користуватися всі», – наголосив Верланов.

    Я повідомлялося, українці будуть отримувати чеки на смартфони.

    Зеленський підписав закони щодо детінізації розрахунків у сфері торгівлі і послуг, спрямовані на запровадження програмних реєстраторів розрахункових операцій та механізму кешбеку.

    економіка податки закон українці держава Сергій Верланов
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