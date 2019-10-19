Секретар виборчої дільниці з округу Дубінського та Кононенка зробила сенсаційне зізнання



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Автобус з агітацією кандидата у нардепи від партії «Слуга народу» у 94 окрузі Олександра Дубінського

Обвинувачена аби не сідати на в'язниці, визнала, що сфальсифікувала виборчий протокол про підсумки голосування

Обухівський районний суд Київської області визнав винною секретаря дільничної виборчої комісії №321282 округу №94 (Київщина) Тетяну Р. у фальсифікації виборчих документів (ч.4 ст.158 КК України) і призначив покарання у вигляді позбавлення волі на п`ять років, яке замінив на іспитовий термін три роки.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на вирок суду від 11 жовтня.

За даними досудового розслідування, після проведення позачергових виборів до Верховної Ради 21 липня 2019 року обвинувачена разом із головою ДВК прибули до приміщення окружної виборчої комісії №94 для здачі протоколів про підсумки голосування. Однак під час прийняття протоколів окружна виборча комісія виявила помилки і повернула вказані документи голові ДВК.

В подальшому у секретаря дільничної виборчої комісії виник умисел на складання нових протоколів про підрахунки голосів виборів не під час проведення засідання ДВК. Так, 23 липня о 18.00 в приміщенні кафе Обухівського районного центру культури і дозвілля обвинувачена заповнила новий протокол про підсумки голосування на дільниці №321282. Її на «гарячому» впіймали офіційний спостерігач «Опори» і кандидат у народні депутати.

11 жовтня обвинувачена уклала з прокурором угоду про визнання винуватості. Також сторони узгодили покарання у вигляді п’яти років позбавлення волі із застосуванням ст.75 КК України та звільнення обвинуваченої від відбування покарання з іспитовим строком три роки. Пом’якшувальними обставини послужили стан здоров’я секретаря ДВК та її щире каяття, а також наявність на утриманні непрацездатної особи.

Білборди з агітацією кандидата у нардепи у 94 окрузі Ігоря Кононенка

Водночас варто зауважити, що санкція ч.4 ст.158 КК України («Надання неправдивих відомостей до органу ведення Державного реєстру виборців або фальсифікація виборчих документів») передбачає покарання у вигляді від семи до десяти років з позбавленням права обіймати певні посади або займатися певною діяльністю від двох до трьох років.

Як відомо, на позачергових парламентських виборах у 94 окрузі переміг висуванець партії «Слуга народу» і журналіст «1+1» Олександр Дубінський. За нього проголосувало 40,94% виборців.

Найближчий опонент Дубінського і на той час діючий нардеп від БПП Ігор Кононенко отримав 12,01% голосів.