Нацполіція оголосила в розшук колишнього бізнес-партнера Коломойського



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Нацполіція оголосила в розшук Вадима Шульмана

Бізнесмена Вадима Шульмана оголосили в розшук

Національна поліція України оголосила в розшук колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського бізнесмена Вадима Шульмана.

Про це йдеться в базі розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ.

Також поліція повідомила йому про підозру.

Як повідомляється, Шульмана підозрюють у відмиванні грошей та іншого майна, одержаних злочинних шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

Бізнесмена оголосили у розшук 26 липня поточного року. Запобіжний захід йому поки не обиралася.

Зазначимо, Вадим Шульман очолював наглядові ради кількох коксохімічних заводів, що належать групі "Приват". Є співзасновником ТОВ Енеко.