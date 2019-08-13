Нацполіція оголосила в розшук колишнього бізнес-партнера Коломойського
Нацполіція оголосила в розшук Вадима Шульмана
Бізнесмена Вадима Шульмана оголосили в розшук
Національна поліція України оголосила в розшук колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського бізнесмена Вадима Шульмана.
Про це йдеться в базі розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ.
Також поліція повідомила йому про підозру.
Як повідомляється, Шульмана підозрюють у відмиванні грошей та іншого майна, одержаних злочинних шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).
Бізнесмена оголосили у розшук 26 липня поточного року. Запобіжний захід йому поки не обиралася.
Зазначимо, Вадим Шульман очолював наглядові ради кількох коксохімічних заводів, що належать групі "Приват". Є співзасновником ТОВ Енеко.