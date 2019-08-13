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    Нацполіція оголосила в розшук колишнього бізнес-партнера Коломойського

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    Нацполіція оголосила в розшук Вадима Шульмана - Нацполіція оголосила в розшук колишнього бізнес-партнера Коломойського
    Нацполіція оголосила в розшук Вадима Шульмана

    Бізнесмена Вадима Шульмана оголосили в розшук

    Національна поліція України оголосила в розшук колишнього бізнес-партнера Ігоря Коломойського бізнесмена Вадима Шульмана.

    Про це йдеться в базі розшукуваних осіб Міністерства внутрішніх справ.

    Також поліція повідомила йому про підозру.

    Як повідомляється, Шульмана підозрюють у відмиванні грошей та іншого майна, одержаних злочинних шляхом (ч. 3 ст. 209 Кримінального кодексу України).

    Бізнесмена оголосили у розшук 26 липня поточного року. Запобіжний захід йому поки не обиралася.

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    Зазначимо, Вадим Шульман очолював наглядові ради кількох коксохімічних заводів, що належать групі "Приват". Є співзасновником ТОВ Енеко.

    Національна поліція України Ігор Коломойський поліція розшук
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