Справа Шеремета. Адвокат розказав, як Юлія Кузьменко почувається після звільнення з СІЗО



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Адвокат Юлії Кузьменко розповів, як її звільняли з-під варти

«Ходила по дому і розглядала все як нове», - переказує слова підзахисної Тарас Беспалий

Після восьми місяців за гратами Юлія Кузьменко повернулася додому задоволеною і щасливою. Про це розповів в інтерв’ю «Главкому» її адвокат Тарас Беспалий. Нагадаємо, 11 серпня Апеляційний суд пом’якшив їй запобіжний захід із тримання під вартою на домашній арешт, тож вона змогла повернутися до родичів, у свій будинок.

«Вона була в шоці, вчора (день звільнення Юлії Кузьменко, 11 серпня. – «Главком») був дуже емоційний день. Відверто скажу, що і вона плакала, і я, і мама, і родичі, і всі, хто були в коридорі. Навіть, як мені здалося, суддя розчулилася. Юля задоволена, адже вона вчора нарешті потрапила додому. Я з нею спілкувався: каже, що ходила по дому і розглядала все як нове».

Захисник розповів, як відбувалося звільнення з-під варти: судді зобов’язали Нацполіцію доставити Юлію Кузьменко додому, тому із суду її забрала поліція Солом’янського району, повезла у Бориспіль, там Юлю передали дільничному, і вже дільничний завіз її додому.

«Вони дещо затрималася із поверненням додому: десь о 16 чи 16:30 було рішення суду, а додому вона потрапила десь о 19:30. Юля задоволена, щаслива.Вона вісім місяців не була вдома, і нині звикає, що в її розпорядженні вже не три-чотири квадратні метри, а цілий будинок, до того ж, рідні поряд», – зауважив адвокат.

Як раніше повідомляв «Главком», Київський апеляційний суд залишив під арештом ветерана війни Андрія Антоненка, підозрюваного у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета. Таке рішення Київський апеляційний суд ухвалив у середу, 12 серпня. Про це повідомляють журналісти та друзі Антоненка.