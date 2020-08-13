Прокурор подав апеляцію на зміну запобіжного заходу Стерненку



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6 серпня запобіжний захід Стерненку було змінено з цілодобового на нічний домашній арешт

Стерненко повідомив, що засідання суду призначили на 12:00 13 серпня

Прокурор подав апеляцію на зміну запобіжного заходу для активіста Сергія Стерненка, якого підозрюють в умисному вбивстві.

Про це Стерненко написав у своєму Telegram-каналі.

«Прокурор [Микола] Бозовуляк подав апеляційну скаргу та вимагає повернути мене під цілодобовий домашній арешт. Думаю, це [генеральному прокурору України Ірині] Венедиктовій і [міністру внутрішніх справ України Арсену] Авакову так не подобається моя участь у протестах», – заявив він.

За словами Стерненка, засідання суду призначили на 12.00 13 серпня. Але він вважає, що матеріали справи так швидко не передадуть із Шевченківського райсуду, тому, ймовірно, розгляд апеляції відкладуть.

Нагадаємо, у середині липня Сергій Стерненко заявив, що слідство у справі щодо третього нападу на нього зупинили.

Стерненку 11 червня оголосили про підозру у вчиненні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) та ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу України.

Як повідомлялося, 15 червня Шевченківський районний суд міста Києва обрав Стерненку запобіжний захід у вигляді домашнього арешту.