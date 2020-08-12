Справа Шеремета: суд залишив Антоненка під вартою



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Андрій Антоненко під час засідання суду

Раніше суд продовжив арешт Антоненку до середини вересня

Київський апеляційний суд залишив під арештом ветерана війни Андрія Антоненка, підозрюваного у причетності до вбивства журналіста Павла Шеремета.

Таке рішення Київський апеляційний суд ухвалив у середу, 12 серпня. Про це повідомляють журналісти та друзі Антоненка.

«Суд залишив Андрія під вартою. Як заручника. Безглузде рішення суцільної ганьби!», - написав колишній депутат Андрій Тетерук.

Суд відхилив скаргу захисту Антоненка, який просив скасувати арешт. Крім того, кілька людей просили віддати музиканта їм на поруки. Однак суд залишив у силі попереднє рішення, яким підозрюваного відправили у слідчий ізолятор.

Рішення ухвалила та ж колегія судді, яка 11 серпня відпустила із СІЗО іншу підозрювану у справі, лікарку Юлію Кузьменко.

Як відомо, ООН закликає українську владу забезпечити справедливий суд у справі Шеремета.

Нагадаємо, 20 липня були четверті роковини загибелі Шеремета. Цього дня у Києві з'явився пам'ятник загиблому журналісту Павлу Шеремету.