Карпати засипає снігом (відео з Буковеля)

12 жовтня у високогір'ї Карпат мінусова температура

На гірськолижному курорті «Буковель» в Івано-Франківській області 12 жовтня випав сніг. Відповідне відео оприлюднене на Facebook-сторінці курорту.

«Перший сніг вкриває схили курорту! Вже зовсім скоро траси будуть готові до катання. А поки подивіться, як світ вкривається білосніжною ковдрою!», – йдеться у повідомленні.

Також Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост додає, що на горі Піп Іван сніжить.

Станом на 09:30 на горі хмарно, туман, температура повітря -1°С.

фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

Також на днях Болгарію та Грецію засипало снігом (фото, відео).

Нагадаємо, в Україні перший сніг випав наприкінці вересня. Снігові покриви утворилися на горі Піп Іван Чорногірський.