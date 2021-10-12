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    Карпати засипає снігом (відео з Буковеля)

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    Перший сніг вкриває схили курорту Буковель - Карпати засипає снігом (відео з Буковеля)
    Перший сніг вкриває схили курорту Буковель
    скріншот з відео

    12 жовтня у високогір'ї Карпат мінусова температура

    На гірськолижному курорті «Буковель» в Івано-Франківській області 12 жовтня випав сніг. Відповідне відео оприлюднене на Facebook-сторінці курорту.

    «Перший сніг вкриває схили курорту! Вже зовсім скоро траси будуть готові до катання. А поки подивіться, як світ вкривається білосніжною ковдрою!», – йдеться у повідомленні.

    Також Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост додає, що на горі Піп Іван сніжить.

    Станом на 09:30 на горі хмарно, туман, температура повітря -1°С.

    фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост
    фото: Чорногірський гірський пошуково-рятувальний пост

    Також на днях Болгарію та Грецію засипало снігом (фото, відео).

    Нагадаємо, в Україні перший сніг випав наприкінці вересня. Снігові покриви утворилися на горі Піп Іван Чорногірський.

    Теги: атмосферне явище Україна Карпати (гори) снігопад
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    Карпати засипає снігом (відео з Буковеля)