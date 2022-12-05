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США модифікували Himars, щоб Україна не змогла атакувати РФ – The Wall Street Journal

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США модифікували Himars, щоб Україна не змогла атакувати РФ – The Wall Street Journal
фото ілюстративне

У Пентагоні офіційно відмовилися коментувати модифікації

Сполучені Штати таємно модифікували передані Україні пускові установки Himars, щоб таким чином, щоб вони не могли бути використані для запуску ракет великої дальності по території Росії – так Вашингтон намагався уникнути ескалації війни. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Співрозмовники видання стверджують, що Пентагон модифікував пускові установки Himars таким чином, щоб вони не могли стріляти ракетами великої дальності, зокрема Atacms, які мають дальність польоту майже 300 км. Стверджується, що під час домовленостей про передання Himars президент Володимир Зеленський особисто пообіцяв США, що вони не будуть використовуватися для нанесення ударів по цілях на російській території.

Видання зазначає, що в Пентагоні відмовилися коментувати модифікації, які, за словами офіційних осіб США, стосуються їхнього апаратного та програмного забезпечення.

«З міркувань оперативної безпеки ми не коментуємо публічно конфігурацію систем, наданих союзникам і партнерам. Сполучені Штати як і раніше прихильні наданню Україні можливостей, необхідних їй для протидії російській агресії», – сказав офіційний представник Пентагону, бригадний генерал Патрік Райдер.

Станом на зараз Україна отримала 20 пускових установок Himars і великий запас ракет із супутниковим наведенням з дальністю польоту майже 80 км. Ці ракети українські військові ефективно застосовують для нанесення ударів по російських складах боєприпасів, об'єктах матеріально-технічного забезпечення та командних центрах на окупованій території.

Раніше повідомлялося, що СБУ затримала агента РФ, який шпигував за позиціями Himars.

Теги: США війна росія окупанти Україна

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