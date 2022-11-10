Головна Світ Політика
search button user button menu button

США погодили продаж Литві систем Himars

Альона Боженко
glavcom.ua
США погодили продаж Литві систем Himars
Держдеп США одобрив продаж Литві систем Himars
фото ілюстративне

Адміністрація США вже повідомила Конгрес про своє рішення

Державний департамент США дозволив продаж реактивних систем залпового вогню Himars Литві. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що напередодні Литва звернулась до США з проханням продати їй системи Himars, а також різноманітні боєприпаси до них.

У повідомленні вказується, що продаж систем Himars відповідає стратегічним інтересам США та їх союзників по НАТО.

«Пропонований продаж відповідатиме цілям США у сфері зовнішньої політики та національної безпеки, оскільки допоможе зміцнити оборонні можливості союзника в НАТО, який є важливою силою, що забезпечує політичну стабільність та економічний прогрес у Східній Європі», – йдеться у заяві.

Адміністрація США вже повідомила Конгрес про своє рішення, яке законодавчий орган повинен розглянути та затвердити протягом 30 днів.

Нагадаємо, литовські прикордонники не пропустили в країну вагони з російською військовою символікою. Потяги прямували з РФ до Білорусі.

Також раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що країна надасть новий пакет військової допомоги для України. до нового пакету допомоги для українських військових увійдуть: зимовий одяг та спорядження; додаткові кошти на матеріальне забезпечення наступного року; забезпечать 120 мм міномети на платформі M113; бронемашини; тепловізори; безпілотники.

Теги: прикордонники міністр Литва боєприпаси

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

РФ знову хоче заблокувати експорт зерна з України
Вихід РФ із зернової угоди. Литва вигадала, як обійти російський шантаж
30 жовтня, 08:12
SpaceX заявила про те, що більше не може оплачувати послуги звʼязку Starlink для України
Литва закликала союзників заплатити за Starlink для України
15 жовтня, 19:59
Іран постачає зброю Росії
Дрони-камікадзе атакують Україну: Литва закликає ввести санкції проти Ірану
18 жовтня, 22:28

Політика

США погодили продаж Литві систем Himars
США погодили продаж Литві систем Himars
Трамп розчарований результатами проміжних виборів до Конгресу США
Трамп розчарований результатами проміжних виборів до Конгресу США
Вибори до Сенату США. Коли стануть відомі результати
Вибори до Сенату США. Коли стануть відомі результати
Приховував нерухомість у Москві: «Схеми» розкрили нові секрети Богуслаєва
Приховував нерухомість у Москві: «Схеми» розкрили нові секрети Богуслаєва
Уряд Молдови вимагає заборонити проросійську партію «Шор»
Уряд Молдови вимагає заборонити проросійську партію «Шор»
Саміт G20 пройде без Путіна: Bloomberg повідомив, хто представлятиме Росію
Саміт G20 пройде без Путіна: Bloomberg повідомив, хто представлятиме Росію

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
131K
«З урахуванням реалій, що складаються». РФ виступила з заявою про переговори
27K
Вибори у США: перші результати та чому це важливо для України 
23K
У Білорусі в небо піднялися винищувачі 
23K
Соратниця Зеленського натякнула на створення нової партії під президента 
19K
Які зарплати отримують керівники «Ощадбанку»: оприлюднено суми
18K
Банкова пояснила мету візиту Патрушева до Ірану

Новини

Загибель Стремоусова та заява РФ про здачу Херсона: П'ять важливих новин 9 листопада
Вчора, 21:00
П'ять важливих новин 8 листопада
8 листопада, 21:00
Який арсенал високоточної зброї залишився у РФ: оцінка ISW
8 листопада, 06:23
Націоналізація стратегічних підприємств і постачання Nasams. П'ять важливих новин 7 листопада
7 листопада, 21:00
Кейс «Північного потоку»: як російська пропаганда намагається змусити повірити в свої фейки
7 листопада, 14:43
У Лисичанську ЗСУ знищили батальйон окупантів – Генштаб
7 листопада, 07:19

Прес-релізи

Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
Перша автівка завдяки клієнтам 104.ua відправилась на передову
1 листопада, 14:35
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту