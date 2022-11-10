США погодили продаж Литві систем Himars

Адміністрація США вже повідомила Конгрес про своє рішення

Державний департамент США дозволив продаж реактивних систем залпового вогню Himars Литві. Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що напередодні Литва звернулась до США з проханням продати їй системи Himars, а також різноманітні боєприпаси до них.

У повідомленні вказується, що продаж систем Himars відповідає стратегічним інтересам США та їх союзників по НАТО.

«Пропонований продаж відповідатиме цілям США у сфері зовнішньої політики та національної безпеки, оскільки допоможе зміцнити оборонні можливості союзника в НАТО, який є важливою силою, що забезпечує політичну стабільність та економічний прогрес у Східній Європі», – йдеться у заяві.

Адміністрація США вже повідомила Конгрес про своє рішення, яке законодавчий орган повинен розглянути та затвердити протягом 30 днів.

Нагадаємо, литовські прикордонники не пропустили в країну вагони з російською військовою символікою. Потяги прямували з РФ до Білорусі.

Також раніше міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас заявив, що країна надасть новий пакет військової допомоги для України. до нового пакету допомоги для українських військових увійдуть: зимовий одяг та спорядження; додаткові кошти на матеріальне забезпечення наступного року; забезпечать 120 мм міномети на платформі M113; бронемашини; тепловізори; безпілотники.