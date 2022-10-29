СБУ затримала агента РФ, який шпигував за позиціями Himars (фото)

Зловмисник коригував численні ракетні удари по Нікополю

Контррозвідка Служби безпеки України затримала ще одного російського агента у прифронтових районах Дніпропетровщини. Він збирав інформацію про місця тимчасової дислокації та переміщення підрозділів Сил оборони на території регіону. Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Серед основних завдань агента також було виявлення можливих бойових позицій реактивних систем Himars і далекобійних британських гаубиць М777 поблизу лінії фронту.

Крім того, зловмисник коригував численні ракетні удари по Нікополю, зокрема по об’єктах енергетичної інфраструктури, та звітував окупантам про наслідки повітряних атак.

За даними слідства, ворожим поплічником виявився місцевий житель, якого після початку повномасштабного вторгнення завербували представники спецслужб РФ.

Встановлено, що агресор залучив зрадника до конфіденційного співробітництва через соцмережі, де він неодноразово викладав позиції українських військ.

На виконання ворожих завдань щодо проведення розвідувально-підривної діяльності російський агент їздив по території району та приховано спостерігав за об’єктами. Зібрану інформацію передавав загарбникам через анонімні месенджери у вигляді фото з прив’язкою до місцевості і детальним описом.

Під час обшуків за місцем проживання агента РФ правоохоронці виявили мобільний телефон та комп’ютерну техніку із доказами законспірованого листування з московським «куратором».

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Наразі слідчі Служби безпеки повідомили затриманому про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану) Кримінального кодексу України. За клопотанням СБУ суд обрав йому міру запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Тривають слідчо-оперативні дії для притягнення до відповідальності організаторів злочинної діяльності, які перебувають на тимчасово окупованій території нашої держави.

Як повідомлялося, затриманий наприкінці серпня тимчасово виконуючий обов'язки начальника Інституту підготовки юридичних кадрів для Служби безпеки Національного юридичного університету імені Ярослава Мудрого та колишній заступник голови Управління СБУ в Харківській області Юрій Рябуха був резидентом Росії.

Крім того, Служба безпеки України викрила у Миколаєві російську агентку, яка збирала розвіддані про місця базування і переміщення Сил оборони у прифронтових районах півдня України.