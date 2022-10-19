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З'явилось відео, як ЗСУ знищують колони рашистів за допомогою Himars

Юрій Лящук
glavcom.ua
З'явилось відео, як ЗСУ знищують колони рашистів за допомогою Himars
Знищення російської колони відбулося в Луганській області
фото з відкритих джерел

Збройні сили України ефективно використовують американські системи Himars у боротьбі з російськими загарбниками

В інтернеті з’явилось відео, як ЗСУ використовуючи систему Himars знищує на Луганщині колону російських окупантів. Як інформує Цензор.НЕТ, відео знищення публікується в соцмережах. 

Зазначається, що знищення російської колони відбулося у селі Стара Краснянка Луганської області  за допомогою Himars та коригування з литовського БПЛА-конвертоплану Magyla.

Нагадаємо, 15 жовтня Президент США Джо Байден оголосив про надання Україні нового пакета військової допомоги. Пентагон повідомив, що у рамках нового пакета військової допомоги США нададуть Україні понад 200 броньованих позашляховиків Humvee.

Додамо, 10 жовтня на тлі масованих ворожих ударів президент США Джо Байден пообіцяв передати Україні передові системи ППО.

Міністр оборони США Ллойд Остін раніше заявив, що українські війська за підтримки наданого Заходом озброєння змінили динаміку війни

Також нагадаємо, що 12-13 жовтня у штаб-квартирі НАТО в Брюсселі відбулося чергове засідання контактної групи з оборони нашої країни, так званий «Рамштайн-6». Для участі в засіданні до Брюсселя прибули голова Пентагону Ллойд Остін та голова Об’єднаного комітету начальників штабів генерал Марк А. Міллі.

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Теги: ЗСУ Україна росія війна

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