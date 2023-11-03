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США оголосили новий пакет допомоги на $425 млн: що туди увійшло

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
США оголосили новий пакет допомоги на $425 млн: що туди увійшло
фото ілюстративне

До пакету увійдуть озброєння вартістю $125 млн, а також $300 млн для зміцнення протиповітряної оборони України у довгостроковій перспективі

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для України. Про це йдеться на сайті міністерства.

До пакету увійдуть озброєння вартістю $125 млн, а також $300 млн для зміцнення протиповітряної оборони України у довгостроковій перспективі. Пакет передбачає постачання зброї з арсеналів Пентагону.

Таким чином Україна отримає:

  • додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (Nasams);
  • додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (Himars);
  • артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
  • ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
  • протитанкові системи Javelin і AT-4;
  • більше 3 млн патронів до стрілецької зброї та гранат;
  • підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
  • протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
  • 12 вантажівок для перевезення важкої техніки;
  • спорядження для холодної погоди; 
  • запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання;
  • додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для протидії безпілотним літальним системам.

Нагадаємо, триває 618-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.

Теги: США війна Україна

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