США оголосили новий пакет допомоги на $425 млн: що туди увійшло

До пакету увійдуть озброєння вартістю $125 млн, а також $300 млн для зміцнення протиповітряної оборони України у довгостроковій перспективі

Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для України. Про це йдеться на сайті міністерства.

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До пакету увійдуть озброєння вартістю $125 млн, а також $300 млн для зміцнення протиповітряної оборони України у довгостроковій перспективі. Пакет передбачає постачання зброї з арсеналів Пентагону.

Таким чином Україна отримає:

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додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (Nasams);

додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (Himars);

артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;

ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);

протитанкові системи Javelin і AT-4;

більше 3 млн патронів до стрілецької зброї та гранат;

підривні боєприпаси для прибирання перешкод;

протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;

12 вантажівок для перевезення важкої техніки;

спорядження для холодної погоди;

запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання;

додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для протидії безпілотним літальним системам.

Нагадаємо, триває 618-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.