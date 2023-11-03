США оголосили новий пакет допомоги на $425 млн: що туди увійшло
До пакету увійдуть озброєння вартістю $125 млн, а також $300 млн для зміцнення протиповітряної оборони України у довгостроковій перспективі
Міністерство оборони США оголосило про додаткову безпекову допомогу для України. Про це йдеться на сайті міністерства.
До пакету увійдуть озброєння вартістю $125 млн, а також $300 млн для зміцнення протиповітряної оборони України у довгостроковій перспективі. Пакет передбачає постачання зброї з арсеналів Пентагону.
Таким чином Україна отримає:
- додаткові боєприпаси для національних передових зенітно-ракетних систем (Nasams);
- додаткові боєприпаси для ракетно-артилерійських систем високої мобільності (Himars);
- артилерійські снаряди калібру 155 мм і 105 мм;
- ракети трубного пуску з оптичним відстеженням і дротовим наведенням (TOW);
- протитанкові системи Javelin і AT-4;
- більше 3 млн патронів до стрілецької зброї та гранат;
- підривні боєприпаси для прибирання перешкод;
- протипіхотні боєприпаси M18A1 Claymore;
- 12 вантажівок для перевезення важкої техніки;
- спорядження для холодної погоди;
- запчастини, технічне обслуговування та інше польове обладнання;
- додаткові боєприпаси з лазерним наведенням для протидії безпілотним літальним системам.
Нагадаємо, триває 618-а доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти України. Російська федерація продовжує ігнорувати закони та звичаї ведення війни, використовує тактику терору, завдає ракетних та авіаційних ударів, здійснює обстріли з реактивних систем залпового вогню не тільки по військових, а й по численних цивільних об’єктах нашої держави.
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