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США використовують безпілотники, щоб знайти заручників у Секторі Гази

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США використовують безпілотники, щоб знайти заручників у Секторі Гази
США запускають дрони для збору розвідувальної інформації над Газою
фото з відкритих джерел

Польоти безпілотників, які шукають заручників, тривають вже більше тижня

Сполучені Штати використовують БПЛА для спостереження над Сектором Гази, щоб знайти заручників, захоплених бойовиками ХАМАСу. Про це пише Reuters.

Двоє американських чиновників розповіли виданню, що США запускають дрони для збору розвідувальної інформації над Газою, щоб допомогти знайти заручників. Один із чиновників зазначив, що польоти безпілотників тривають вже більше тижня. 

Представники США заявили, що 10 американців, яких вважають зниклими безвісти, можуть бути серед понад 200 людей, взятих у заручники в Секторі Гази. Як вважають, заручники утримуються в розгалуженій мережі тунелів ХАМАСу.

Нагадаємо, речник армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що наземні сили повністю оточили місто Газа.

Раніше повідомлялося, що інженерні війська Армії оборони Ізраїлю розпочали широкомасштабну операцію зі знищення тунелів ХАМАС в районах Сектора Гази, які вже знаходяться під контролем ЦАХАЛу. 

Раніше ЦАХАЛ оприлюднив фото із наземної спецоперації у Секторі Гази.

До слова, лідер ХАМАСу запропонував звільнити всіх заручників, які утримуються в Секторі Гази, в обмін на всіх ув'язнених членів ХАМАСу.

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Теги: США обмін місто ХАМАС заручники Ізраїль росія

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