Військово-морські сили США вперше очолила жінка
Франкетті стала першою жінкою на посаді командувача Військово-морських сил США
Сенат США у четвер затвердив раніше призначену адмірала Лізу Франкетті командувачкою Військово-морських сил США. Про це повідомляє Defense News.
Франкетті стала першою жінкою на цій посаді та першою членкинею Об’єднаного комітету начальників штабів.
В останні місяці вона виконувала обов'язки командувача ВМС, залишаючись на посаді заступниці.
Раніше, як офіцер ВМС США, Франкетті обіймала посаду директора зі стратегії, планів та політики з 2020 по 2022 рік, у 2020 році була другим заступником начальника військово-морських операцій з розвитку бойових дій та командувачем Шостого флоту США з 2018 по 2020 рік.
Нагадаємо, у липні президент США Джо Байден вперше висунув жінку на посаду керівника Військово-морських сил. Нею стала Ліза Франкетті.
«Протягом своєї кар'єри адмірал Франкетті продемонструвала великий досвід як у оперативній, так і в політичній сферах. Вона друга жінка в історії, яка досягла рангу адмірала чотирьох зірок у Військово-морських силах США», – йшлося в заяві Білого дому.
Повідомлялося, що Байден ухвалив це рішення, попри рекомендації Пентагона назначити на посаду адмірала Семюеля Папаро, а в разі погодження, Франкетті стане першою жінкою на посаді очільниці ВМС США.
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