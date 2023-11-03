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Військово-морські сили США вперше очолила жінка

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Військово-морські сили США вперше очолила жінка
Ліза Франкетті в останні місяці виконувала обов'язки командувача ВМС, але залишалася на посаді заступниці
фото: Військово-морські сили США

Франкетті стала першою жінкою на посаді командувача Військово-морських сил США

Сенат США у четвер затвердив раніше призначену адмірала Лізу Франкетті командувачкою Військово-морських сил США. Про це повідомляє Defense News.

Франкетті стала першою жінкою на цій посаді та першою членкинею Об’єднаного комітету начальників штабів.

В останні місяці вона виконувала обов'язки командувача ВМС, залишаючись на посаді заступниці.

Раніше, як офіцер ВМС США, Франкетті обіймала посаду директора зі стратегії, планів та політики з 2020 по 2022 рік, у 2020 році була другим заступником начальника військово-морських операцій з розвитку бойових дій та командувачем Шостого флоту США з 2018 по 2020 рік.

Нагадаємо, у липні президент США Джо Байден вперше висунув жінку на посаду керівника Військово-морських сил. Нею стала Ліза Франкетті.

«Протягом своєї кар'єри адмірал Франкетті продемонструвала великий досвід як у оперативній, так і в політичній сферах. Вона друга жінка в історії, яка досягла рангу адмірала чотирьох зірок у Військово-морських силах США», – йшлося в заяві Білого дому.

Повідомлялося, що Байден ухвалив це рішення, попри рекомендації Пентагона назначити на посаду адмірала Семюеля Папаро, а в разі погодження, Франкетті стане першою жінкою на посаді очільниці ВМС США.

Теги: США президент Сенат США

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