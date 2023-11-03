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США вимагатимуть в Ізраїлю короткочасне припинення вогню

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
США вимагатимуть в Ізраїлю короткочасне припинення вогню
Ентоні Блінкен сказав, що частиною його місії буде допомога в забезпеченні захисту цивільних осіб у Секторі Гази
фото з відкритих джерел

Блінкен на зустрічі в Ізраїлі порушить питання «гуманітарних пауз»,

Держсекретар США Ентоні Блінкен на зустрічі з Нетаньягу закликатиме уряд Ізраїлю погодитися на короткочасне припинення військових операцій у Секторі Гази. Про це пише The New York Times. 

Блінкен закликатиме зробити «гуманітарну паузу», щоб звільнити заручників і розподілити гуманітарну допомогу.

У розмові з журналістами перед тим, як сісти в літак на Близький Схід, Держсекретар США сказав, що частиною його місії буде допомога в забезпеченні захисту цивільних осіб у Секторі Гази.

Представники Білого дому наголосили, що прохання про паузи відрізняється від загального припинення вогню, яке, на думку адміністрації Байдена, принесе користь ХАМАСу.

Нагадаємо, Нетаньягу пояснив, чому Ізраїль не погодиться на припинення вогню з ХАМАС. За його словами, заклики до припинення вогню – це заклик до Ізраїлю здатися бойовикам ХАМАС.

Стало відомо, що Держсекретар США Ентоні Блінкен знову відвідає Ізраїль наприкінці цього тижня. 

Теги: Ізраїль ХАМАС Ентоні Блінкен

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