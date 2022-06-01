США посилять санкції проти Росії через спроби приєднати Херсонську область

Також США будуть підтримувати можливості України захиститися від російської агресії

Сполучені Штати посилять санкції проти Росії через спроби Кремля встановити інституційний контроль над суверенними територіями України, особливо у Херсонській області. Як пише Голос Америки, про це заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс під час брифінгу в вівторок, 31 травня.

За його словами, США занепокоєні спробами Росії «встановити інституційний контроль над суверенними територіями України, особливо у Херсонській області».

Українське питання було одним із головних на брифінгу в Державному департаменті, що відбувався у час, коли російська війна проти України наближається до відмітки у 100 днів.

Нед Прайс сказав, що Кремль, очевидно, розглядає кілька підходів: «від визнання так званих «народних республік», як Росія вже зробила, застосувавши силу в Донецьку та Луганську, до спроби анексії, як Росія зробила в Криму».

Оскільки ці сценарії вже відомі, то за словами речника Державного департаменту, США починають бити на сполох на випередження ще і через той указ, який «в односторонньому порядку ухвалив президент Путін, і який уможливлює у прискореному порядку видавати російські паспорти громадянам України».

За словами Прайса, існують численні повідомлення про те, що в Херсонській області російська влада силою змістила представників легітимної української влади та встановила своїх матріонеток, які публічно закликають до включення Херсонської області до складу Росії до кінця року.

«Також, згідно з багатьма повідомленнями, Росія змушує жителів Херсонської області прийняти рубль замість української валюти», – наголосив речник зовнішньополітичної служби США.

Крім цього, Росія взяла під свій контроль щонайменше 25 радіопередавальних станцій в цій частині України. Ці потужності, за словами Неда Прайса, потрібні росіянам, передусім, для того, щоб передавати проросійський медійний контент та зменшити антиросійські почуття українців та опір окупаційній владі.

Не залишилися непоміченими у Вашингтоні і візити високих російських чиновників до Херсону, які говорять, що «Херсон займе гідне місце у нашій російській батьківщині», або що «Херсон залишиться в Росії назавжди». У середині травня Херсон відвідав віце-прем'єр РФ Марат Хуснуллін, який заявив, що «Херсонська область має великі перспективи» і що регіон «займе гідне місце в російській родині». Десятьма днями раніше секретар генеральної ради правлячої партії «Єдина Росія» Андрій Турчак сказав, що Росія прийшла до Херсонської області назавжди.

Раніше президент РФ Володимир Путін підписав указ про спрощене отримання громадянства Росії для жителів Запорізької та Херсонської областей України.