США проводили з Україною «військові ігри» перед контрнаступом, – CNN

Спочатку ЗСУ розглядали можливість більш широкого контрнаступу

Під час підготовки до контрнаступу України США закликали Київ до обмеженої операції в плані цілей та географії, щоб уникнути надмірного розтягування сил та «застрягання» на кількох фронтах одночасно. Про це повідомляє CNN.

За словами джерел видання, ці обговорення містили участь у «військових іграх» з Києвом – аналітичних навчаннях, які мали допомогти українським силам зрозуміти, які рівні сил їм необхідно зібрати, щоб домогтися успіху в різних сценаріях.

Спочатку ЗСУ розглядали можливість більш широкого контрнаступу, але в останні тижні звузили свою місію на півдні, в Херсонській області, заявили представники США і України.

Джерела, опитані CNN, стверджують, що між силами України та Росії встановився більший паритет, але на Заході поки не хочуть називати військову операцію на півдні контрнаступом.

За останніми даними розвідки, ще не зрозуміло, наскільки Україні вдасться відновити контроль над окупованими територіями.

З українського боку кажуть, що наступ, найімовірніше, буде повільним, а наближення холодної зимової погоди, а потім весни, коли земля перетворюється на багнюку, бойові дії можуть призупинитися.

Раніше повідомлялося, що ЗСУ закріпили вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.