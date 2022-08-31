Херсонський депутат назвав перший результат контрнаступу

Загарбники втямили, що місцеві мешканці голосувати за окупантів не збираються

«Референдум» на Херсонщині остаточно похований

Успіхи української армії на півдні повністю поховали ідею проведення псевдореферендуму на окупованій Херсонщині. Якщо раніше колаборант Стремоусов (зрадник і представник окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов – ред.) говорив про неготовність суспільства до фейкового голосування, тим самим виправдовуючи чергове відтермінування «референдуму», то нині про плани окупантів взагалі не йдеться. Про це «Главкому» розповів військовослужбовець і депутат Херсонської облради Сергій Хлань.

«Попри вибиті шибки мешканці Херсонської області відчувають піднесення і оптимізм. Із пожвавленням бойових дій вони ще більше повірили у деокупацію. Водночас збільшилася кількість охочих евакуюватися насамперед із Херсона», – розповів Хлань.

За словами депутата, наступним містом після Херсона, яке звільнять ЗСУ, стане тимчасово загарбаний окупантами Мелітополь.

Нагадаємо, окупанти намагаються переформатувати «референдум» та хочуть робити це в рамках соціологічного опитування з 11 по 17 вересня і після цього підбити підсумки.

Попри всі потуги окупантів в короткостроковій перспективі провести псевдореферендум на Луганщині, найближчим часом цього феєричного беззаконня не відбудеться, говорив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.

Як відомо, США дізналися, коли окупанти можуть влаштувати «референдуми» в Україні.

Як повідомлялося, на тимчасово окупованій Херсонщині «влада» вкотре відкладає проведення референдуму.