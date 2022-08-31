Херсонський депутат назвав перший результат контрнаступу
«Референдум» на Херсонщині остаточно похований
Успіхи української армії на півдні повністю поховали ідею проведення псевдореферендуму на окупованій Херсонщині. Якщо раніше колаборант Стремоусов (зрадник і представник окупаційної адміністрації Херсонщини Кирило Стремоусов – ред.) говорив про неготовність суспільства до фейкового голосування, тим самим виправдовуючи чергове відтермінування «референдуму», то нині про плани окупантів взагалі не йдеться. Про це «Главкому» розповів військовослужбовець і депутат Херсонської облради Сергій Хлань.
«Попри вибиті шибки мешканці Херсонської області відчувають піднесення і оптимізм. Із пожвавленням бойових дій вони ще більше повірили у деокупацію. Водночас збільшилася кількість охочих евакуюватися насамперед із Херсона», – розповів Хлань.
За словами депутата, наступним містом після Херсона, яке звільнять ЗСУ, стане тимчасово загарбаний окупантами Мелітополь.
Нагадаємо, окупанти намагаються переформатувати «референдум» та хочуть робити це в рамках соціологічного опитування з 11 по 17 вересня і після цього підбити підсумки.
Попри всі потуги окупантів в короткостроковій перспективі провести псевдореферендум на Луганщині, найближчим часом цього феєричного беззаконня не відбудеться, говорив голова Луганської ОВА Сергій Гайдай.
Як відомо, США дізналися, коли окупанти можуть влаштувати «референдуми» в Україні.
Як повідомлялося, на тимчасово окупованій Херсонщині «влада» вкотре відкладає проведення референдуму.
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