ЗСУ закріпили вогневий контроль над двома мостами на Херсонщині

Підтверджені втрати ворога складають три танки Т-72 та зенітно-ракетний комплекс «Тор»

На півдні за день знищено шість одиниць бронетехніки та два склади боєприпасів

Українські ракетно-артилерійські підрозділи нанесли удари по двох пунктах управління, двох складах з боєприпасами, засобах протиповітряної оборони, радіолокаційній станції та по районах зосередження ворожої артилерії. Про це повідомляє Оперативне командування «Південь».

«Закріплено вогневий контроль над Каховським і Антонівським автомобільним мостами», – йдеться в повідомленні.

Підтверджені втрати ворога складають 15 рашистів, три танки Т-72, зенітно-ракетний комплекс «Тор», ударно-розвідувальний безпілотник «Форпост», шість одиниць бронетехніки та два склади боєприпасів.

Нагадаємо, українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

Під Херсоном ЗСУ вже прорвали першу лінію оборони окупантів.

До слова, триває 189-та доба повномасштабної війни Росії проти України. На Донецькому напрямку противник не полишає спроб вийти на адмінкордон Донецької області. Тривають запеклі бої.

За минулу добу українські захисники ліквідували 350 окупантів та знищили 20 танків. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47 900 окупантів.