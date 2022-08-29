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ЗСУ пішли в наступ на півдні України: усі подробиці

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
ЗСУ пішли в наступ на півдні України: усі подробиці
Останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога
фото: Генштаб

Гуменюк: «ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках»   

Українські захисники пішли в контрнаступ на півдні України. Про це заявила керівниця об'єднаного пресцентру Сил охорони та оборони «Південь» Наталія Гуменюк.

«ЗСУ розпочали наступальні дії на багатьох напрямках на півдні України», – заявила Гуменюк.

Також Гуменюк повідомила, що російські окупанти відмовляються йти в наступ на території Херсонської області. Вони окопалися і відчувають себе у відносній безпеці серед залізобетонних конструкцій. А останні прицільні удари ЗСУ в області ще сильніше знизили моральний дух ворога.

«Ті вісім потужних ударів нанесені не тільки по вогневих позиціях ворога, а й по моральному стану. Ворог деморалізований, розгублений. Складно йому збирати сили для майбутніх маневрів. Він, окопавшись і відчувши більш-менш захищений стан серед залізобетонних конструкцій, не хоче підніматися в атаку», – зазначила керівниця прессцентру Гуменюк.

За її словами, ситуація на південних напрямках залишається складною. Однак Збройні сили України продовжують все контролювати.

Нагадаємо, українські захисники знищили практично всі великі мости в Херсонській області, залишивши лише пішохідні переходи.

Як повідомлялося, Збройні сили України прогнали бойовиків «ДНР» зі своїх позицій на Херсонщині, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою.

Нагадаємо, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ. 

Теги: ЗСУ війна окупація наступ

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