Під Херсоном ЗСУ прорвали першу лінію оборони окупантів (відео)

109 полк «ДНР» відійшов зі своїх позицій

Російські десантники втекли з поля бою

Збройні сили України прогнали бойовиків «ДНР» зі своїх позицій на Херсонщині, а російські десантники, які були їхньою підтримкою, втекли з поля бою. Про це повідомляє оперативне угрупування «Каховка».

«109 полк «ДНР» відійшов зі своїх позицій в Херсонській області, російські десантники, що були їх підтримкою втекли з поля бою», – йдеться в повідомленні.

На кадрах відео можна побачити російського солдата, котрий зізнається, що українські військові прорвали першу лінію оборони.

Як повідомлялося, протягом минулої доби Збройні сили України ліквідували ще 350 окупантів. Всього з початку повномасштабного вторгнення в Україну втрати Росії склали 47100 військовослужбовців.

Нагадаємо, триває 187-ма доба повномасштабної війни Росії проти України. Окупанти здійснили кілька безуспішних наступів на Донеччині, на Півдні України основні зусилля противник зосереджує на недопущенні просування наших військ.