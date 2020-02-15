Прокуратура викрила масштабну схему постачання та реалізації тютюнових виробів з окупованих територій



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Встановлюються усі обставини злочинної діяльності та коло причетних до злочинів осіб

Прокуратура Донецької області у взаємодії з іншими правоохоронними органами Донеччини продовжує активно реалізовувати комплекс заходів, які направлені на недопущення протиправного ввезення з непідконтрольної території на територію України контрафактної продукції.

Черговим позитивним результатом спільної роботи стало викриття низки місць накопичення контрафактної продукції у Донецькій, Волинській, Дніпропетровській та Одеській областях, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

Досудовим розслідуванням встановлено, що група місцевих мешканців Донеччини, діючи за попередньою змовою з не встановленими на даний час військовослужбовцями ЗС України, організували переміщення через лінію розмежування контрафактних тютюнових виробів у великих обсягах, які в подальшому розповсюджували по території України.

15.02.2020 за результатами проведення понад 90 обшуків на території 4 областей за місцями мешкання фігурантів, складських та офісних приміщеннях виявлено та вилучено 1500 ящиків тютюнових виробів на загальну суму понад 20 млн грн, грошові кошти на суму понад 900 тис грн, які були одержанні від злочинної діяльності, чорнові записи, комп’ютерну техніку, а також вогнепальну зброю та набої.

Готуються клопотання до суду про накладення арешту на вилучене майно. Встановлюються усі обставини злочинної діяльності та коло причетних до злочинів осіб.

Досудове розслідування триває.