Глава фракції «Слуги народу» повідомив подробиці звільнення Богдана
Арахамія запевнив, що конфлікту між Зеленським та Богданом не булоГлава фракції «Слуги народу» Давид Арахамія повідомив подробиці звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу президента України.
Про це нардеп розповів в інтерв’ю телеканалу «Прямий».
За словами Арахамії, звільненню передувала розмова між Зеленським та Богданом.
«У них була персональна розмова, вона пройшла у дружній атмосфері. Тобто вони один на один зустрілися, поспілкувалися. Після цього вийшли, і Андрій всім заявив, що він повідомив президенту про своє звільнення з посади. І дуже швидко, за одну добу, зібрав свої речі і поїхав», – зазначив нардеп.
Арахамія запевнив, що конфлікту між Зеленським та Богданом не було.
«Конфлікту між президентом і Андрієм не було і ніколи не передбачалося. Були робочі суперечки між Єрмаком (нинішній голова ОПУ, – ред.), Богданом, Шефіром (помічник президента, – ред.) – з найближчого оточення президента. І про це багато писали ЗМІ», – розповів він.
Водночас нардеп запевнив, що «це не була боротьба за владу».
«Це коли нова команда збирається, і всі визначають свої ролі і повноваження», – пояснив Арахамія.
Він також поінформував, що розмовляв із Зеленським з приводу цих суперечок «десь тиждень тому».
Нагадаємо, на днях президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.
11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.
Зазначимо, що Єрмак раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва.