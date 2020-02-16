Глава фракції «Слуги народу» повідомив подробиці звільнення Богдана



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Арахамія запевнив, що конфлікту між Зеленським та Богданом не було

Глава фракції «Слуги народу» Давид Арахамія повідомив подробиці звільнення Андрія Богдана з посади голови Офісу президента України.

Про це нардеп розповів в інтерв’ю телеканалу «Прямий».

За словами Арахамії, звільненню передувала розмова між Зеленським та Богданом.

«У них була персональна розмова, вона пройшла у дружній атмосфері. Тобто вони один на один зустрілися, поспілкувалися. Після цього вийшли, і Андрій всім заявив, що він повідомив президенту про своє звільнення з посади. І дуже швидко, за одну добу, зібрав свої речі і поїхав», – зазначив нардеп.

Арахамія запевнив, що конфлікту між Зеленським та Богданом не було.

«Конфлікту між президентом і Андрієм не було і ніколи не передбачалося. Були робочі суперечки між Єрмаком (нинішній голова ОПУ, – ред.), Богданом, Шефіром (помічник президента, – ред.) – з найближчого оточення президента. І про це багато писали ЗМІ», – розповів він.

Водночас нардеп запевнив, що «це не була боротьба за владу».

«Це коли нова команда збирається, і всі визначають свої ролі і повноваження», – пояснив Арахамія.

Він також поінформував, що розмовляв із Зеленським з приводу цих суперечок «десь тиждень тому».

Нагадаємо, на днях президент України Володимир Зеленський підтвердив наявність конфліктів в Офісі президента та допустив відставки.

11 лютого президент призначив керівником Офісу президента Андрія Єрмака замість Андрія Богдана.

Зазначимо, що Єрмак раніше був помічником одіозного регіонала Ельбруса Тадеєва.

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