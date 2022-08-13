Стало відомо, яку область допоможе відбудувати Фінляндія

На Чернігівщині треба відбудувати понад тисячу багатоповерхівок

Чернігівщина потребує швидкого відновлення майже 4,5 тисяч житлових об’єктів – це 1 029 багатоповерхівок та 3 231 приватний будинок. Фінляндія згодилася взяти участь у відбудові області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Черговий діалог з Надзвичайним і Повноважним Послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне. Домовились про конкретику, зокрема участь Фінляндії у відбудові Чернігівщини», – йдеться в повідомленні.

Тимошенко зазначив, що Фінляндія щиро прагне допомогти Чернігівщині, над цим працює і уряд, і приватні компанії. Україна готова надати партнерам всю необхідну інформацію щодо об’єктів, які потребують відбудови. В першу чергу це житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі.

Також окремо презентували план будівництва житла для переселенців.

«Його розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлена відповідна документація. Передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по дві тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько 700-800 доларів за квадратний метр», – додав Тимошенко.

Зазначається, що після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам та працівникам поліції.

Раніше повідомлялося, що Словенія обіцяє допомогти Україні з розмінуванням звільнених територій та взяти активну участь у відбудові України, зокрема Харкова по лінії міст-побратимів.