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Стало відомо, яку область допоможе відбудувати Фінляндія

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Стало відомо, яку область допоможе відбудувати Фінляндія
Україна готова надати Фінляндії всю необхідну інформацію щодо об’єктів, які потребують відбудови
Кирило Тимошенко/Telegram

На Чернігівщині треба відбудувати понад тисячу багатоповерхівок

Чернігівщина потребує швидкого відновлення майже 4,5 тисяч житлових об’єктів – це 1 029 багатоповерхівок та 3 231 приватний будинок. Фінляндія згодилася взяти участь у відбудові області. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко.

«Черговий діалог з Надзвичайним і Повноважним Послом Фінляндії в Україні Пяйві Лайне. Домовились про конкретику, зокрема участь Фінляндії у відбудові Чернігівщини», – йдеться в повідомленні.

Тимошенко зазначив, що Фінляндія щиро прагне допомогти Чернігівщині, над цим працює і уряд, і приватні компанії. Україна готова надати партнерам всю необхідну інформацію щодо об’єктів, які потребують відбудови. В першу чергу це житлові будинки, школи, лікарні та комунальні мережі.

Також окремо презентували план будівництва житла для переселенців.

«Його розроблено спільно з кількома відомими архітектурними бюро, і вже підготовлена відповідна документація. Передбачено зведення п’ятиповерхових житлових будинків протягом 5-6 місяців у 16 областях України – по дві тисячі квартир у кожному регіоні. Їхня вартість з усіма меблями та устаткуванням становитиме близько 700-800 доларів за квадратний метр», – додав Тимошенко.

Зазначається, що після деокупації територій та відбудови житлового фонду люди зможуть повернутися до своїх домівок, а ці квартири будуть передані військовим, медикам та працівникам поліції.

Раніше повідомлялося, що Словенія обіцяє допомогти Україні з розмінуванням звільнених територій та взяти активну участь у відбудові України, зокрема Харкова по лінії міст-побратимів.

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Теги: росія Україна війна в Україні війна окупанти Фінляндія

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