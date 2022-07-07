У Польщі понад 400 компаній готові відбудовувати Україну

Польські компанії висловили готовність долучитися до відбудови України, а також до відновлення експорту. Про це повідомляє Puls Biznesu.

«420 польських компаній зацікавлені у відновленні експорту в Україну та відбудові країни в рамках програми, запущеної МРіТ і Польським агентством інвестицій і торгівлі (PAIH)», – йдеться в повідомленні.

Міністр розвитку та технологій Вальдемар Буда повідомив, що компанії, які потраплять до списку, зможуть скористатися преференціями, зокрема, у сфері доступу до юридичних послуг, страхування, експортних гарантій. Він додав, що програма передбачає консолідацію підприємців, класифікацію та визначення суб’єктів та галузей, зацікавлених у виході на український ринок.

Найбільше заявок – третина від загальної кількості – надійшло від будівельної галузі. Далі йдуть компанії з ІТ-індустрії, а також зі сфери машинобудування, фармацевтики та виробництва продуктів харчування. Переважна більшість зацікавлених бажають експортувати товари та послуги, а також співпрацювати з суб’єктами в Україні, в тому числі субпідрядниками. Кожне третє підприємство також хоче інвестувати в Україні.

Зазначається, що нинішній набір компаній є першим етапом проєкту, після чого заявки буде проаналізовано та розподілено для виконання конкретних завдань. Переважна більшість повідомлень надходить від малих і середніх компаній. Майже дві третини зацікавлених компаній – це суб’єкти господарювання з чисельністю працівників менше 50 осіб. Заявки подали також майже 50 компаній із кількістю працівників 250 і більше осіб.

На наступному етапі програми буде проведено консультації з підприємствами, які виявили готовність допомогти. За результатами консультацій буде розроблено оптимальну модель роботи, а учасників скеровано до завдань, які найбільше відповідають їхнім можливостям.

Раніше повідомлялося, що Україні вже потрібно відбудовувати 400 шкіл та 600 садочків та лікарень.

Нагадаємо, що відбудову України оцінюють у $750 млрд. Зокрема, повне відновлення Маріуполя займе 7-10 років. А його відбудова коштуватиме понад 14 млрд доларів.