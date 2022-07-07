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  4. У Польщі понад 400 компаній готові відбудовувати Україну
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    Економіка

    У Польщі понад 400 компаній готові відбудовувати Україну

    У Польщі понад 400 компаній готові відбудовувати Україну
    фото ілюстративне

    Найбільше заявок надійшло від будівельної галузі

    Польські компанії висловили готовність долучитися до відбудови України, а також до відновлення експорту. Про це повідомляє Puls Biznesu.

    «420 польських компаній зацікавлені у відновленні експорту в Україну та відбудові країни в рамках програми, запущеної МРіТ і Польським агентством інвестицій і торгівлі (PAIH)», – йдеться в повідомленні.

    Міністр розвитку та технологій Вальдемар Буда повідомив, що компанії, які потраплять до списку, зможуть скористатися преференціями, зокрема, у сфері доступу до юридичних послуг, страхування, експортних гарантій. Він додав, що програма передбачає консолідацію підприємців, класифікацію та визначення суб’єктів та галузей, зацікавлених у виході на український ринок.

    Найбільше заявок – третина від загальної кількості – надійшло від будівельної галузі. Далі йдуть компанії з ІТ-індустрії, а також зі сфери машинобудування, фармацевтики та виробництва продуктів харчування. Переважна більшість зацікавлених бажають експортувати товари та послуги, а також співпрацювати з суб’єктами в Україні, в тому числі субпідрядниками. Кожне третє підприємство також хоче інвестувати в Україні.

    Зазначається, що нинішній набір компаній є першим етапом проєкту, після чого заявки буде проаналізовано та розподілено для виконання конкретних завдань. Переважна більшість повідомлень надходить від малих і середніх компаній. Майже дві третини зацікавлених компаній – це суб’єкти господарювання з чисельністю працівників менше 50 осіб. Заявки подали також майже 50 компаній із кількістю працівників 250 і більше осіб.

    На наступному етапі програми буде проведено консультації з підприємствами, які виявили готовність допомогти. За результатами консультацій буде розроблено оптимальну модель роботи, а учасників скеровано до завдань, які найбільше відповідають їхнім можливостям.

    Раніше повідомлялося, що Україні вже потрібно відбудовувати 400 шкіл та 600 садочків та лікарень.

    Нагадаємо, що відбудову України оцінюють у $750 млрд. Зокрема, повне відновлення Маріуполя займе 7-10 років. А його відбудова коштуватиме понад 14 млрд доларів.

    Теги: росія окупанти війна будівництво Україна окупація #stoprussia
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    У Польщі понад 400 компаній готові відбудовувати Україну