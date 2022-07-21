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  4. Туреччина допоможе відбудувати Харківщину. Банкова повідомила деталі (фото)
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    Події в Україні

    Туреччина допоможе відбудувати Харківщину. Банкова повідомила деталі (фото)

    Для кожної області країни було розроблено fast recovery plan, Туреччина допоможе втілити його на Харківщині - Туреччина допоможе відбудувати Харківщину. Банкова повідомила деталі (фото)
    Для кожної області країни було розроблено fast recovery plan, Туреччина допоможе втілити його на Харківщині
    фото: Кирило Тимошенко/Telegram

    Станом на сьогодні на Харківщині всього 6 238 об’єктів, що потребують відновлення

    Туреччина готова підтримати Україну у відбудові Харківщини. Тамтешні компанії мають чималий досвід роботи в Україні і готові долучитися не лише до локальних проєктів у цьому регіоні, а й до реалізації загальнодержавного плану відбудови, який був представлений на Міжнародній конференції в Лугано. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

    Про швидке відновлення Харківщини ішлося під час зустрічі Тимошенка з послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом Гульдере.

    Також проговорили проєкт із забезпечення Харківщини модульними будиночками.

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    Туреччина допоможе відбудувати Харківщину. Банкова повідомила деталі (фото)
    Туреччина допоможе відбудувати Харківщину. Банкова повідомила деталі (фото)
    Туреччина допоможе відбудувати Харківщину. Банкова повідомила деталі (фото)
    Туреччина допоможе відбудувати Харківщину. Банкова повідомила деталі (фото)

    Тимошенко також повідомив, що станом на сьогодні на Харківщині всього 6 238 об’єктів, що потребують відновлення:

    • 2 589 житлових будинків (1 542 будинки повністю зруйновані та 1 047 – частково);
    • понад 3 000 приватних осель;
    • 120 шкіл (з яких 15 зруйновані повністю і 105 – частково);
    • 109 садочків (серед яких знищено 8 та частково зруйновано 101);
    • 45 медичних установ;
    • 294 об’єкти мереж.

    «Разом із тим Харківщина постійно перебуває під обстрілами і потреби області постійно змінюються. Для того, аби їх бачити, створено онлайн-платформу, куди вноситься інформація про всі об’єкти, що потребують відновлення чи реконструкції. Дані на платформі оновлюються щодня», – зауважив Тимошенко.

    Нагадаємо, Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою «Відбудувати Україну» на сотні мільярдів євро. ЄС вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи.

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    Теги: Туреччина ЄС росія окупанти війна Харківщина Україна Кирило Тимошенко окупація час #stoprussia
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    Туреччина допоможе відбудувати Харківщину. Банкова повідомила деталі (фото)