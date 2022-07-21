Туреччина допоможе відбудувати Харківщину. Банкова повідомила деталі (фото)

Для кожної області країни було розроблено fast recovery plan, Туреччина допоможе втілити його на Харківщині

Станом на сьогодні на Харківщині всього 6 238 об’єктів, що потребують відновлення

Туреччина готова підтримати Україну у відбудові Харківщини. Тамтешні компанії мають чималий досвід роботи в Україні і готові долучитися не лише до локальних проєктів у цьому регіоні, а й до реалізації загальнодержавного плану відбудови, який був представлений на Міжнародній конференції в Лугано. Про це повідомив заступник керівника Офісу президента України Кирило Тимошенко.

Про швидке відновлення Харківщини ішлося під час зустрічі Тимошенка з послом Туреччини в Україні Ягмуром Ахметом Гульдере.

Також проговорили проєкт із забезпечення Харківщини модульними будиночками.

Тимошенко також повідомив, що станом на сьогодні на Харківщині всього 6 238 об’єктів, що потребують відновлення:

2 589 житлових будинків (1 542 будинки повністю зруйновані та 1 047 – частково);

понад 3 000 приватних осель;

120 шкіл (з яких 15 зруйновані повністю і 105 – частково);

109 садочків (серед яких знищено 8 та частково зруйновано 101);

45 медичних установ;

294 об’єкти мереж.

«Разом із тим Харківщина постійно перебуває під обстрілами і потреби області постійно змінюються. Для того, аби їх бачити, створено онлайн-платформу, куди вноситься інформація про всі об’єкти, що потребують відновлення чи реконструкції. Дані на платформі оновлюються щодня», – зауважив Тимошенко.

Нагадаємо, Європейська комісія розробила стратегічний план післявоєнного відновлення України під назвою «Відбудувати Україну» на сотні мільярдів євро. ЄС вимагатиме від Києва боротися з корупцією та проводити реформи.

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