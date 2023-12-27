Стало відомо, коли може початися бойове застосування F-16 в Україні

Україна може почати застосовувати F-16 вже навесні наступного року

Фейки росіян про нібито знищення літаків на українських аеродромах – є пропагандою Кремля

Україна на «фінішній прямій» на шляху до отримання винищувачів F-16. Їх бойове застосовування може початися вже навесні 2024 року. Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій у Telegram.

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«Процес отримання Україною бойових літаків F-16 виходить на фінішну пряму. Цьому передували місяці підготовчої роботи у рамках авіаційної коаліції», – йдеться у повідомленні.

Центр стратегічних комунікацій припускає, що Україна може почати застосовувати F-16 вже навесні наступного року. Наразі завершується підготовка необхідної інфраструктури та команд інженерно-авіаційного обслуговування.

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При цьому фейки росіян про нібито знищення літаків на українських аеродромах – є пропагандою Кремля, оскільки Москва намагається відвернути увагу від своїх поразок. Росіяни вже таким чином «знищували» інші зразки ще не отриманого Україною західного озброєння.

«Застосування Силами оборони України сучасної бойової авіації дозволить краще захистити українське небо та сприятиме успіхам наземних операцій з деокупації територій», – кажуть в Центрі.

Раніше повідомлялося, що перша група українських пілотів уже вчиться літати на F-16 у Данії.