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Антон Швець Блогер

Про те чому F-16 це складно. І довго

glavcom.ua
14 вересня капітан Стріклін виступав на авіашоу на базі Маунтін-Гоум у штаті Айдахо
фото з відкритих джерел

Історія з життя військових пілотів США

На фото катапультування пілота F-16 капітана ВПС США Кріса Стрікліна в 2003 році. Він входив на той момент до демонстраційної пілотажної групи Thunderbirds (Буревісники).

Це одна з найстарших груп у світі, створена вона у 1953 році. У групі зазвичай не більше 12 офіцерів. З них всього сім безпосередньо пілотують літаки. На літаках F-16С група літає з 1992 року. Тобто це знайомий для них літак і був знайомим в 2003. Літаки дещо перероблені для демонстраційних польотів, тим не менш це все ще бойові машини, які у випадку негараздів можуть бути включені в бойовий склад авіабази Нелліс протягом 72 годин.

Буревісники офіційна пілотажна група ВПС США. Туди включають найкращих пілотів. Кожний виступ на авіашоу готується заздалегідь.

14 вересня капітан Стріклін виступав на авіашоу на базі Маунтін-Гоум у штаті Айдахо. Домашня авіабаза Нелліс знаходиться у штаті Невада. Регалій у Стрікліна було вагон, досвіду також.

Авіабаза Маунті-Гоум знаходиться вище авіабази Нелліс на 340 метрів. Капітан забув виставити альтиметр (прибор для вимірювання висоти) на нові параметри авіабази Маунтін-Гоум. І злетів з параметрами не тієї бази.

Під час виконання перевороту Split-S (який він до цього виконував 200 разів) він зрозумів, що йому не вистачить висоти для виходу з маневру. Так як пілот він був гарний, то за долі секунди він виправив літак подалі від людей і катапультувався на висоті 43 метри над землею. Через 0,8 секунди (так, менше ніж за секунду) літак врізався в землю та вибухнув.

На фото літак вже нижче 43 метрів, це повʼязано з затримкою системи катапультування (вона швидка, але все ж не миттєва) і швидкостями літака.

Капітан Стріклін пішов з Буревісників. Але в нього все було окей з кар’єрою і звільнився він зі служби у 2017 році полковником, попрацював багато де. Навіть у Білому Домі та НАТО.

Після цього випадку ВПС США змінили протокол виконання цього маневру і тепер його виконують на висоті щонайменше кілометр. До цього виконували на висоті 740 метрів.

Літаки – складні штуки.

Джерело
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Теги: авіашоу літак машини пілот

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