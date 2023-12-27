Про те чому F-16 це складно. І довго

Історія з життя військових пілотів США

На фото катапультування пілота F-16 капітана ВПС США Кріса Стрікліна в 2003 році. Він входив на той момент до демонстраційної пілотажної групи Thunderbirds (Буревісники).

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Це одна з найстарших груп у світі, створена вона у 1953 році. У групі зазвичай не більше 12 офіцерів. З них всього сім безпосередньо пілотують літаки. На літаках F-16С група літає з 1992 року. Тобто це знайомий для них літак і був знайомим в 2003. Літаки дещо перероблені для демонстраційних польотів, тим не менш це все ще бойові машини, які у випадку негараздів можуть бути включені в бойовий склад авіабази Нелліс протягом 72 годин.

Буревісники офіційна пілотажна група ВПС США. Туди включають найкращих пілотів. Кожний виступ на авіашоу готується заздалегідь.

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14 вересня капітан Стріклін виступав на авіашоу на базі Маунтін-Гоум у штаті Айдахо. Домашня авіабаза Нелліс знаходиться у штаті Невада. Регалій у Стрікліна було вагон, досвіду також.

Авіабаза Маунті-Гоум знаходиться вище авіабази Нелліс на 340 метрів. Капітан забув виставити альтиметр (прибор для вимірювання висоти) на нові параметри авіабази Маунтін-Гоум. І злетів з параметрами не тієї бази.

Під час виконання перевороту Split-S (який він до цього виконував 200 разів) він зрозумів, що йому не вистачить висоти для виходу з маневру. Так як пілот він був гарний, то за долі секунди він виправив літак подалі від людей і катапультувався на висоті 43 метри над землею. Через 0,8 секунди (так, менше ніж за секунду) літак врізався в землю та вибухнув.

На фото літак вже нижче 43 метрів, це повʼязано з затримкою системи катапультування (вона швидка, але все ж не миттєва) і швидкостями літака.

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Капітан Стріклін пішов з Буревісників. Але в нього все було окей з кар’єрою і звільнився він зі служби у 2017 році полковником, попрацював багато де. Навіть у Білому Домі та НАТО.

Після цього випадку ВПС США змінили протокол виконання цього маневру і тепер його виконують на висоті щонайменше кілометр. До цього виконували на висоті 740 метрів.

Літаки – складні штуки.