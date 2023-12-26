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Перша група українських пілотів уже вчиться літати на F-16 у Данії

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Перша група українських пілотів уже вчиться літати на F-16 у Данії
Україна може отримати перші винищувачі F-16 до кінця цього року
фото з відкритих джерел

Шість українців завершили підготовчі курси у Британії

Перша група із шести українських бойових льотчиків завершила базові підготовчі курси у Великій Британії і вже вчиться літати на F-16 у Данії. Про це оголосило міністерство оборони Великої Британії.

У прес-релізі міністерства йдеться, що в Британії українські пілоти з серпня вчили англійську з упором на «авіаційний» словниковий запас, вивчали авіаційну медицину, проходили тренування на центрифугах та на тренажерах з британськими інструкторами для навчання таким базовим навичкам, як політ з навігація низького та середнього рівня та політ у строю.

Тепер ці шестеро людей продовжать навчання в Данії, де вони освоюватимуть винищувачі F-16.

Данія – одна з кількох європейських країн, які погодилися передати Україні свої винищувачі F-16, швидше за все протягом наступного року. У Великій Британії власних F-16 немає.

Той самий підготовчий курс у Британії зараз проходить наступна група із десяти пілотів. Крім того, британці навчають українських авіатехніків, які обслуговуватимуть F-16.

«Ми дбаємо про те, щоб у майбутньому Україна мала сучасні військово-повітряні сили, збудовані навколо високофункціонального винищувача четвертого покоління F-16. У поєднанні з навчанням від провідних у світі Королівських військово-повітряних сил це значний крок уперед порівняно з наявними в Україні засобами, що залишилися з радянських часів», – цитує прес-служба міністерства міністра оборони Великої Британії Гранта Шеппса.

Як повідомлялося, уряд Нідерландів прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Раніше Повітряні сили пояснили, чому F-16, які отримає Україна, не можна одразу випускати на фронт.

Читайте також: Винищувачі F-16 – «чарівна паличка» для України?
Теги: Данія Велика Британія літак Україна винищувач

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