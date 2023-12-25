Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Ігнат пояснив, яка вірогідність отримати F-16 до кінця року

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Ігнат пояснив, яка вірогідність отримати F-16 до кінця року
За словами Ігната, наразі Україні не готова використовувати винищувачі, тому поставки «не мають сенсу»
фото з відкритих джерел

«Ми беремо літаки, щоб воювати, а не щоб вони стояли під прицілом»

Війську потрібні літаки, щоб за допомогою них воювати – винищувачі не повинні стояти під прицілом у ворога. Однак у майбутньому ці винищувачі стануть чудовим підсиленням Повітряних сил. Про це речник Повітряних сил заявив в ефірі «Радіо Свобода».

Юрій Ігнат розповів, що днями відбулася телефонна розмова лідерів України та Нідерландів, у якій Марк Рютте заявив, що першу партію винищувачів F-16 можуть передати до кінця року. Однак, за словами речника Повітряних сил, ключове слово саме «можуть».

За словами Ігната, наразі Україні не готова використовувати винищувачі, тому поставки «не мають сенсу».

«Який сенс літаки доставляти сюди, щоб вони стояли під прицілом у ворога? Треба дочекатися, щоб усе на 100% було готове», – пояснив Ігнат.

Речник Повітряних сил каже, йдеться про інфраструктуру, льотчиків, які досі походять навчання, а також інженерно-авіаційний склад. Це основне для завершення процесу передачі F-16.

Ігнат наголосив, що інженери будуть не лише обслуговувати літаки, а й займатися озброєнням, а Україна «бере літак, щоб воювати, не для того, щоб він стояв».

Нагадаємо, уряд Нідерландів прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

Як повідомлялося, перша партія літаків F-16 може прибути до України від західних союзників приблизно протягом тижня, тобто ще до кінця 2023 року.

До слова, Ігнат заявив, що літаки F-16, які передадуть Україні західні партнери, перед використанням мають бути модернізовані, аби гідно відбивати авіацію РФ.

Теги: війна винищувач ЗСУ Юрій Ігнат Нідерланди

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни зменшують обстріли з авіації та удари авіабомбами після збиття Су-34
Окупанти скорочують авіаційну активність. ISW назвав причину
Сьогодні, 05:50
Арестович хоче, щоб Путін зробив його президентом?
Арестович вважає Путіна братом
Вчора, 13:01
Росіяни посилять наступальні операції в Україні на початку 2024 року: оцінка ISW
Росіяни посилять наступальні операції в Україні на початку 2024 року: оцінка ISW
22 грудня, 07:52
Що говорять результати соцопитувань, які провели останнім часом?
Чому падає довіра до державних інституцій?
21 грудня, 21:25
Нова ракетно-пускова платформа, відома як Vampire
Стало відомо, коли Україна отримає від США усі 14 замовлених комплексів Vampire
7 грудня, 16:11
Масштабна повітряна тривога тривала більше години
Масштабна повітряна тривога тривала більше години
7 грудня, 13:48
Херсонщина: окупанти обстріляли медиків, які приїхали рятувати постраждалих
Херсонщина: окупанти обстріляли медиків, які приїхали рятувати постраждалих
29 листопада, 20:28
«Бавовна» в Токмаку: стало відомо, куди прилетіло
«Бавовна» в Токмаку: стало відомо, куди прилетіло
28 листопада, 15:49
Помічник держсекретаря США заперечив інформацію щодо схиляння України до переговорів з Росією
США підбивають Україну до перемовин з Росією? Білий дім відреагував
28 листопада, 15:39

Події в Україні

Ігнат пояснив, яка вірогідність отримати F-16 до кінця року
Ігнат пояснив, яка вірогідність отримати F-16 до кінця року
ЗСУ під час тривоги знищили ракету Х-59 на Дніпропетровщині
ЗСУ під час тривоги знищили ракету Х-59 на Дніпропетровщині
Росіяни атакували ракетою Кривий Ріг
Росіяни атакували ракетою Кривий Ріг
На Тернопільщині відкрито рух відремонтованим мостом
На Тернопільщині відкрито рух відремонтованим мостом
У Криму військова вантажівка наїхала на легковик, є постраждалі (фото)
У Криму військова вантажівка наїхала на легковик, є постраждалі (фото)
Туристам варто утриматися від походів на високогір'я Карпат через сходження лавин
Туристам варто утриматися від походів на високогір'я Карпат через сходження лавин

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
100K
Росіяни можуть піти на Київ: військовий приголомшив заявою
99K
Вітання з Різдвом: щирі побажання, листівки та вірші
53K
Марченко висловився про мобілізацію та назвав категорію чоловіків, яка має стати до зброї
25K
Ми відчуваємо, що в нас хочуть вкрасти Різдво
12K
ЦАХАЛ знайшов у підземних тунелях ХАМАСу вбитих заручників
9094
Міноборони пояснило, навіщо Україні ще 500 тисяч солдатів

Новини

За дві доби енергетики ДТЕК повернули світло у 20 населених пунктів прифронтових регіонів
Сьогодні, 10:06
Окупанти посилили атаки на Куп’янському напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:23
Дощі та мокрий сніг: яка погода буде на Різдво
Сьогодні, 06:30
Хмарно, місцями сніг: прогноз погоди на 24 грудня
Вчора, 06:10
24 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:00
Порошенко пояснив, чому важливо сформувати уряд національної єдності
23 грудня, 19:14

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua