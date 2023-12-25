Ігнат пояснив, яка вірогідність отримати F-16 до кінця року

За словами Ігната, наразі Україні не готова використовувати винищувачі, тому поставки «не мають сенсу»

«Ми беремо літаки, щоб воювати, а не щоб вони стояли під прицілом»

Війську потрібні літаки, щоб за допомогою них воювати – винищувачі не повинні стояти під прицілом у ворога. Однак у майбутньому ці винищувачі стануть чудовим підсиленням Повітряних сил. Про це речник Повітряних сил заявив в ефірі «Радіо Свобода».

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Юрій Ігнат розповів, що днями відбулася телефонна розмова лідерів України та Нідерландів, у якій Марк Рютте заявив, що першу партію винищувачів F-16 можуть передати до кінця року. Однак, за словами речника Повітряних сил, ключове слово саме «можуть».

За словами Ігната, наразі Україні не готова використовувати винищувачі, тому поставки «не мають сенсу».

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«Який сенс літаки доставляти сюди, щоб вони стояли під прицілом у ворога? Треба дочекатися, щоб усе на 100% було готове», – пояснив Ігнат.

Речник Повітряних сил каже, йдеться про інфраструктуру, льотчиків, які досі походять навчання, а також інженерно-авіаційний склад. Це основне для завершення процесу передачі F-16.

Ігнат наголосив, що інженери будуть не лише обслуговувати літаки, а й займатися озброєнням, а Україна «бере літак, щоб воювати, не для того, щоб він стояв».

Нагадаємо, уряд Нідерландів прийняв рішення щодо підготовки перших 18 винищувачів F-16 до передачі Україні.

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Як повідомлялося, перша партія літаків F-16 може прибути до України від західних союзників приблизно протягом тижня, тобто ще до кінця 2023 року.

До слова, Ігнат заявив, що літаки F-16, які передадуть Україні західні партнери, перед використанням мають бути модернізовані, аби гідно відбивати авіацію РФ.