Стало відомо, скільки російських ракет, яким «аналогов нєт», збили ЗСУ

Раніше Москва заявляла, що жодна система ППО не зіб'є ракету «Кинджал»

Першу ракету «Кинджал» українські військові збили 4 травня

Станом на 17 червня силам протиповітряної оборони вдалося збити 13 аеробалістичних ракет «Кинджал». Про це повідомив речник Повітряних сил Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

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Ігнат зазначив, що першу ракету «Кинджал» українські військові збили ще 4 травня. Ракету Х-47 випустив МіГ-31К з території Росії. Російська ракета була збита з системи Patriot. Після цього ЗСУ знищили ще 12 ракет такого типу.

За словами речника Повітряних сил, під час масованих ракетних ударів РФ по території України сили ППО знищили ще близько 20 балістичних ракет РФ.

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16 травня міністр оборони України Олексій Резніков повідомив, скільки ракет «Кинджал» залишилося на озброєнні російської армії.

Військові експерти переконані, що здатність українських військ відбивати російські гіперзвукові балістичні ракети «Кинджал» завдає Росії психологічного удару, а також змусить Москву коригувати свої плани

Як повідомлялося, протягом минулої доби, 16 червня, ворог завдав чергового ракетного удару по Київщині, задіяв шість аеробалістичних ракет Х-47 «Кинджал» та шість крилатих ракет «Калібр». Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних сил та Сухопутних військ Збройних сил України усі 12 ракет було знищено.